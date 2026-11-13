Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, COP31'de 79 coğrafi işaretli ürünü anlattı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, COP31'de 79 coğrafi işaretli ürünü anlattı

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk, COP31\'de 79 coğrafi işaretli ürünü anlattı
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Başkan Öntürk, COP31 panelinde Hatay mutfağı ve küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkilerini anlattı. Öntürk, kentte 600 tescilli ürün bulunduğunu, deprem öncesi 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 79'a çıktığını ve 30 ürün için başvuru yapıldığını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Gastronomiden Küresel Eyleme Paneli"nde Hatay mutfağı ve küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliğine etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatay'ın gastronomi mirasının yaşatılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öntürk, kentte 600 tescilli ürün bulunduğunu, deprem öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 79'a çıkarıldığını söyledi. Öntürk, 30 ürün için de coğrafi işaret başvurusu yapıldığını ifade etti.

Depremlerde yıkılan gastronomi evleri ile Gastronomi Okulu'nun yeniden inşa edilerek hizmete açıldığını belirten Öntürk, Hatay mutfak kültüründe israfa yer olmadığını vurguladı. Ekmek, sebze ve meyvelerin farklı şekillerde değerlendirilerek tüketildiğini kaydetti.

Öntürk ayrıca yemek artıklarının sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürüldüğünü ve Türkiye'nin en büyük hayvan barınaklarından birinin kurulduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın gıda sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Öntürk, aşırı yağış ve kuraklığın tarımsal üretimi zorlaştırdığını ifade etti. Tarlada kalan ürünlerin de önemli bir israf kaynağı olduğunu belirten Öntürk, bu konuda dünya genelinde yeni planlamalara ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
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