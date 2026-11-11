Kahramanmaraş\'ta 46 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi\'nin müteahhidi Hasan Çam tahliye edildi

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasında, iyi hal indirimiyle 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan müteahhit Hasan Çam'ın; tutuklulukta geçirdiği süreyi, verilen ceza miktarını, azami tutukluluk süresinin dolmuş olmasını ve sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya, "İnsan canı bu kadar ucuz mu? Devletimizden adalet bekliyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Said Bey Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 46 kişi yaşamını yitirdi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Ekim'de görülen karar duruşmasında, yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 11 yıl 1 ay 10 güne düşürüldü.

Tutuksuz sanıklar proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim US ve Murat Kaş'a aynı suçtan 10 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezaları 8 yıl 10 ay 20'şer güne düşürüldü. Mahkeme, beş sanığı iki yıl süreyle meslekten men ederken haklarındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

Kamu görevlileri Arzu Özaydın ve Serap Binici'ye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6'şar yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezaları 5 yıl 5 ay 10'ar güne düşürüldü. Heyet, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkililerinin dosyasını ise sanıkların savunmalarının alınmamış olması nedeniyle ana dosyadan ayırdı.

Gerekçeli kararda, sanıkların "yapının bulunduğu alanın deprem bölgesinde olduğunu bilmelerine rağmen görevlerini yerine getirmedikleri" kaydedilirken, "adli sicillerinin temiz olması" takdiri indirim gerekçesi sayılmıştı.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, sanık Hasan Çam'ın avukatı, 6 Kasım'da hükmen tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itiraz etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Çam'ın avukatının itirazını görüşmek üzere toplandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunması, sanık hakkında mahkumiyet kararına konu ceza miktarı, atılı fiil ile verilen hükmen tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın yerinde ve ölçülü olduğu nazara alınarak sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi" yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME: AZAMİ TUTUKLULUK SÜRESİ DOLDU

Mahkeme heyeti, müteahhit Hasan Çam'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi, verilen ceza miktarını, azami tutukluluk süresinin dolmuş olmasını ve sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Hasan Çam'ın tutukluluk durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede; sanık hakkında mahkemesince taksirli suçtan verilen netice cezanın miktarı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, 5271 sayılı CMK'nın 102/2. fıkrasında öngörülen azami tutukluluk süresinin somut olayda dolmuş olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması, kanun yollarında geçecek muhtemel süre dikkate alınarak, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nun 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışı çıkış yasağı konulmak ve 5271 sayılı CMK'nun 109/3-b maddesi uyarınca sanığın haftada 1 kez cuma günleri 07.00 – 24.00 saatleri arasında ikametinin bağlı bulunduğu kolluk birimine müracaat edip imza atmak şeklinde adli kontrol altına alınması yoluyla tahliyesine karar verilmiştir."

BÖYLE ADALET OLMAZ OLSUN

Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Akkaya, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizde tek tutuklu sanık olan ve tüm bilirkişi raporlarında yüzde 100 kusurlu olduğu belirtilen Hasan Çam'ın, karar duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının mütalaasına rağmen bu sanığı serbest bırakmıştır.

Eşim ve oğlumla birlikte, 46 canın ölümünden sorumlu tuttuğumuz bu insan artık aramızda dolaşacak. Bunu ne vicdanımız ne insanlığımız ne de aklımız kabul ediyor. Bu yanlıştan dönülerek yeniden tutuklanmasını istiyoruz. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Devletimizden adalet bekliyoruz. Biz zaten zor ayakta duruyoruz. Bu tahliye kararı bizi gerçekten yıktı ve adalete olan güvenimizi tamamen sarstı. Böyle adalet olmaz olsun."