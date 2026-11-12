Bursa İnegöl\'de deprem ve KBRN tatbikatında sağlık ekipleri zamanla yarıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Sağlık ekiplerinin aktif olarak görev aldığı tatbikatta ekipler zamanla yarışırken, ortaya çıkan görüntüler nefes kesti.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde ihtimal afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapsamında KBRN ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanabilecek afet ve acil durumlara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat boyunca ekipler hızlı ve etkin müdahale için zamanla yarıştı. Gerçeği aratmayan tatbikatta sağlık çalışanlarının koordineli çalışması dikkat çekerken, ekipler performanslarıyla tam not aldı.

Öte yandan, gerçekleştirilen tatbikat anları kameralara yansıdı.