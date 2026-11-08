Kayseri Yahyalı'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu, Valilik olumsuz duruma rastlamadı - Son Dakika
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Kayseri Yahyalı'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu, Valilik olumsuz duruma rastlamadı

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Kayseri Yahyalı\'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu, Valilik olumsuz duruma rastlamadı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sarsıntı kent merkezinde de hissedildi. Valilik, depremin ardından başlatılan saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını açıkladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde saat 19.49'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent merkezinde de hissedildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı belirtilerek, "İlimiz Yahyalı ilçesinde bu akşam saat 19.49'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından tüm ekiplerimiz tarafından başlatılan saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır" denildi.

Kaynak: İHA
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