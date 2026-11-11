Nazilli\'de 184 personelin katıldığı afet tatbikatında 76 vakaya müdahale edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen bütünleşik afet tatbikatında, deprem sonrası yaşanabilecek patlama, yangın ve kimyasal sızıntı senaryoları uygulandı.

Nazilli'de muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen geniş kapsamlı tatbikatta, deprem sonrası meydana gelen patlama, yangın ve kimyasal sızıntı senaryolarına müdahale edildi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen Bütünleşik Afet Sağlık Sistemi Saha Tatbikatı'nda, muhtemel Bozdoğan depremi sonrası enstitünün laboratuvarında meydana gelen patlama, yangın ve kimyasal sızıntı senaryosu canlandırıldı. Tatbikata Aydın ve İzmir AFAD ekipleri, Aydın, Denizli ve Muğla UMKE ekipleri, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Komando ve JAK timleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli katıldı. Toplam 184 personelin görev aldığı tatbikatta, 19 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) vakası ile depremden etkilenen 57 yaralı olmak üzere toplam 76 vaka üzerinden müdahale çalışmaları yürütüldü. Senaryo kapsamında arama-kurtarma, triyaj, dekontaminasyon, acil sağlık müdahalesi ve hasta nakil aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatla, muhtemel afet ve acil durumlarda farklı kurumların koordinasyon içerisinde hareket etme kapasitesinin geliştirilmesi ve ekiplerin müdahale süreçlerine yönelik hazırlıklarının güçlendirilmesi hedeflendi.