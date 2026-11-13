EFAK, Efeler Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

EFAK, Efeler Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde deprem tatbikatı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EFAK, Efeler Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde deprem tatbikatı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikatta personel, alarm sonrası güvenli tahliye yöntemlerini uygulayarak belirlenen toplanma alanında bir araya geldi.

Afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Efeler Belediyesi, deprem tatbikatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) tarafından Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bir deprem anında personelin doğru ve hızlı hareket etmesini sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikatta, güvenli tahliye yöntemleri, acil durumlarda alınması gereken önlemler ve toplanma alanlarının önemi üzerinde duruldu. Senaryo gereği deprem alarmının verilmesiyle birlikte şantiyede görev yapan personel, deprem anında uygulanması gereken güvenli davranışları yerine getirdi. Ardından kontrollü şekilde tahliye edilen çalışanlar, EFAK ekiplerinin yönlendirmeleri doğrultusunda belirlenen toplanma alanında bir araya geldi. Tatbikat kapsamında tahliye süreci ve personelin acil durumlara karşı hazırlığı değerlendirildi.

ÇALIŞMALAR TÜM BİRİMLERE YAYGINLAŞTIRILACAK

Efeler Belediyesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarını belediyenin tüm birimlerine yaygınlaştırmayı hedefliyor. EFAK öncülüğünde farklı müdürlüklerde düzenlenecek eğitim ve uygulamalı tatbikatlarla personelin deprem anında doğru hareket etmesi, güvenli tahliye süreçlerini öğrenmesi ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Fen İşleri MüdürlüğüDeprem TatbikatıYerel HaberlerDepremEfelerGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:21:41. #.0.2#
SON DAKİKA: EFAK, Efeler Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android