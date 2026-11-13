Atakum Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Atakum Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi

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Atakum Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde Atakum Belediyesi ve Samsun İl AFAD iş birliğiyle okullarda düzenlenen etkinlikte çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi. Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerine deprem öncesi ve sonrası davranışlar ile çök kapan tutun tekniği uygulamalı öğretildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde "Afet Farkındalık Günü" kapsamında çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi.

Atakum Belediyesi ve Samsun İl AFAD Müdürlüğü iş birliğinde erken yaşta afet bilinci oluşturmak ve afet risklerine karşı çocuklara temel davranış biçimlerini kazandırmak amacıyla Atakum sınırları içerisindeki okullarda çeşitli eğitimler düzenlendi. Afet Farkındalık Günü'nü kapsayan hafta boyunca anaokulu, ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gereken davranışlar ile çök kapan tutun tekniği uygulamalı olarak öğretildi. Öğrenciler, belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürlüğü ekipleri ve AFAD eğitmenleri eşliğinde, kendilerini güvende tutacak teknikleri adım adım uyguladı.

"GÜVENLİ YAŞAM ALIŞKANLIKLARI KAZANDIRIYORUZ"

Belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetim Müdürü Neslihan Tiryaki, vatandaşları afet riskine karşı bilinçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Hepimizin bildiği gibi afetler hayatımızın bir gerçeğidir. Önemli olan bu gerçeğin farkında olmak ve karşılaşabileceğimiz durumlara karşı hazırlı olabilmektir. Bunun yolu da, küçük yaşlardan itibaren doğru bilgi edinmekten ve doğru davranışları öğrenmekten geçiyor. Çünkü afet bilinci sadece yetişkinlerin değil, çocuklarımızın da kazanması gereken çok önemli bir farkındalıktır. Eğitim programıyla çocuklarımızın bu bilgileri erken yaşta öğrenmelerini, korkuyla değil bilinçle hareket etmelerini ve güvenli yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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