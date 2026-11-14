Silopi Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında mahsur kalanlar tahliye edildi

Silopi Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatında mahsur kalanlar tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Devlet Hastanesi çalışanları, deprem tatbikatında tahliye ve kurtarma senaryolarını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan personel ile hasta yakınlarını tahliye ederken, dahiliye servisindeki hastalar ambulanslarla nakledildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.
Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarının katıldığı tatbikatta tahliye, kurtarma ve hasta nakil süreçleri senaryolarla uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
Senaryo gereği, deprem sirenlerinin çalmasıyla başlayan tatbikatta, itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan personel ve hasta yakınlarını tahliye ederken, dahiliye servisindeki hastaların ambulanslarla naklini sağladı.
Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Afet planımız kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Geçen yıl yangın tatbikatı yapmıştık. Bu yıl da deprem senaryosunu uyguladık. Bu tür çalışmalar eksiklerimizi görmek ve olası afet durumlarına hazırlıklı olmak açısından büyük önem taşıyor. Toplanma alanlarımızı, tahliye süreçlerimizi ve ekiplerimizin koordinasyonunu gözden geçirme fırsatı bulduk." dedi.
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