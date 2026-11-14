Keşan'da AFAD ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle afet hazırlığı konferansı yapıldı - Son Dakika
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Keşan'da AFAD ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle afet hazırlığı konferansı yapıldı

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Keşan\'da AFAD ve Trakya Üniversitesi iş birliğiyle afet hazırlığı konferansı yapıldı
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Keşan Belediyesine göre, Trakya Üniversitesi ve AFAD Edirne İl Müdürlüğü iş birliğinde afet hazırlığı, risk azaltma ve deprem farkındalığı konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya konuşmacı oldu; belediye temsilcilerinin katıldığı konferansta afet hazırlığı anlatıldı.

Keşan'da afetlere hazırlık, risklerin azaltılması ve deprem farkındalığı konularında konferans gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Edirne İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferansa belediye temsilcileri de katıldı.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'nın konuşmacı olduğu konferansta, kentte afetlere hazırlık ve risk azaltmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemik, ara tatil öncesi öğrencilerle buluştu

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, ara tatil öncesinde Keşan Fen Lisesini ziyaret etti.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemik, ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri ve modelin temel yaklaşımı hakkında öğrencilere bilgi veren Kemik, daha sonra okulda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Kemik, öğrenciler ve öğretmenlerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Cüce'den Alireisoğlu'na ziyaret

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Edirne Şube Başkanlığına seçilen Atalay Cüce ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nu ziyaret etti.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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