Gaziantep'te deprem sonrası yeni evine taşınan aile soyuldu: 3 kadın 500 bin TL'lik altın ve para çaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te deprem sonrası yeni evine taşınan aile soyuldu: 3 kadın 500 bin TL'lik altın ve para çaldı

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Gaziantep\'te deprem sonrası yeni evine taşınan aile soyuldu: 3 kadın 500 bin TL\'lik altın ve para çaldı
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Şehitkamil ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören evi yerinde dönüşümle yeniden yapılan Şahin ailesi, yeni dairelerinde hırsızlığa uğradı. 5 Kasım'da annenin evden çıkmasından yarım saat sonra yangın merdivenini kullanan 3 kadın, acil çıkış kapısını tornavidayla zorlayarak içeri girdi ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki altın ile nakdi alıp kaçtı. Şüphelilerin binaya girip çıktığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı, polis şüphelileri arıyor.

Gaziantep'te yaşayan depremzede Şahin ailesinin evine gündüz saatlerinde giren 3 şüpheli, 500 bin TL değerinde altın ve para çaldı. Şüpheli şahısların binaya girme anları kameraya yansırken mağdur aile şahısların bulunarak ceza almasını istedi.

Olay, 5 Kasım Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan Şahin ailesi, yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yeniden yapılan binalarındaki dairelerine yakın zamanda yerleşti. Evlerinin yeniden yapılanması sürecinde zor günler geçiren depremzede aile, yıllar sonra huzur bulmak için yerleştikleri yeni evlerinde bu kez de hırsız şoku yaşadı.

YANGIN KAPISINI TORNAVİDAYLA AÇTILAR

Ailenin evden çıktığı anı kollayan 3 kadın hırsız, yeterli güvenlik önlemi alınmadan yapılan yangın merdiveni ve daire yangın kapısını zorlayarak eve girdi. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve para çalan şüpheliler sırra kadem bastı. 3 şüphelinin binaya giriş ve binadan çıkış anları ise yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin dairelerine yangın acil çıkış kapısından girdiğini söyleyen Kerem Şahin (21), "3 şüpheli binamıza ana kapıdan giriyor. Muhtemelen daha önceden bunu planlamışlar çünkü dış kapı şifreli. Ana kapıdan girip bir süre aşağı garajda bekliyorlar. Dairemize de yangın merdiveninden çıkıp yangın acil çıkış kapısını tornavida ile açarak giriyorlar. Muhtemelen evde olup olmadığımızı da takip ediyorlar çünkü annem evden çıktıktan yarım saat sonra dairemize giriyorlar. Evden yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalıyorlar" dedi.

'BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ YANMASIN'

Pandemi döneminde babasını kaybettiğini, 6 Şubat depremlerinde de evlerinin yıkıldığını söyleyen Şahin, son hırsızlık olayının acılarını daha da katladığını belirterek "Biz bunların yakalanmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da canı yanmasın. Zaten zor bir süreçten geçtik. Pandemi döneminde babamı kaybettik, sonrasında 6 Şubat depremlerinde evimiz hasar aldı ve yerinde dönüşümle ciddi zorluklar çekerek evimizi yeniden yaptırdık. Bu 2 şoku daha tam atlatamadan tekrardan böyle bir hırsızlık olayı olunca ailece çok etkilendik. Bunu yapanların da en yakın zamanda bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan ailenin ihbarı ile olay yerine gelen ve inceleme yapan polis ekiplerinin 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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