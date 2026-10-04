Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada - Son Dakika
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Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

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Pakistan, Yemen\'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada
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Pakistan, Husilerin ilerleyişine karşı Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat gönderdi. Pakistanlı askeri danışmanların da sahaya indiği belirtilirken, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı geniş çaplı bir harekata hazırlandığı bildirildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Pakistan, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine askeri destek sağladı.

Reuters'ın haberine göre İslamabad yönetimi, Husilerin ilerleyişini durdurmak amacıyla Yemen hükümetine dört kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat gönderdi.

4 KARGO UÇAĞI ADEN'E ULAŞTI

Liman kenti Aden'e ulaştırılan askeri pakette hava savunma sistemleri, hafif topçu unsurları, insansız hava araçları (İHA) ve İHA savar sistemleri yer alıyor.

Pakistan'ın desteği yalnızca silah ve askeri teçhizatla sınırlı kalmazken, askeri danışmanlar da sahada Suudi mevkidaşlarıyla birlikte Yemen birliklerine aktif destek sağlıyor.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜK HAREKATA HAZIRLANIYOR

Batılı ve Arap yetkililer, Suudi Arabistan'ın Husilerin Kızıldeniz kıyısının tamamını kontrol altına almasını engellemek amacıyla yüksek yoğunluklu ve geniş çaplı bir harekat hazırlığında olduğunu bildirdi.

Pakistan'dan gönderilen askeri desteğin de Yemen'de çatışmaların arttığı ve Husilerin ilerleyişinin durdurulmaya çalışıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ

Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dönemde Yemen hükümetine bağlı güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar yeniden artarken, Husiler kendilerine yönelik saldırılara karşılık verdiklerini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Suudi ArabistanPakistanYemenDünyaSon Dakika

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