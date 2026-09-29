Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor - Son Dakika
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Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor

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Beştepe\'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
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455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon soruşturmasında gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya gelerek sermaye piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirecek.

Sermaye piyasalarını ve siyaset gündemini sarsan fon soruşturmasında gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek üst düzey ekonomi toplantısında, fon krizine ilişkin yol haritası ve alınacak radikal tedbirler masaya yatırılacak.

KRİZİN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Toplantının ana gündem maddesini, derinleşen fon soruşturmasının finansal sisteme ve piyasalara olan yansımalarının asgariye indirilmesi oluşturuyor. Devletin zirvesinde gerçekleşecek zirvede; mağdur olan yatırımcıların haklarının korunması, piyasaların ihtiyaç duyduğu likidite mekanizmalarının işletilmesi ve usulsüzlüklere karışan kurumlara yönelik uygulanacak idari ve hukuki yaptırımların netleştirilmesi bekleniyor.

DEVLETİN TÜM EKONOMİ VE FİNANS KURAMLARI MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşecek kritik zirveye, ekonomi yönetiminin tüm karar alıcıları ve denetleyici kurumların en üst düzey temsilcileri katılacak. Toplantıda yer alması beklenen isim ve kurumlar şöyle:

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),
  • Borsa İstanbul

Zirveye ayrıca çok sayıda kıdemli ekonomi kurmayının, bakanlık bürokratının ve ilgili finansal altyapı kurumlarının temsilcilerinin katılarak detaylı sunumlar yapacağı bildirildi. Toplantı sonrası alınacak kararların piyasalara yön vermesi bekleniyor.

"TÜRKİYE FİNANSAL SİSTEMİ ÇOK GÜÇLÜ"

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda sürece ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali yapısına güven tazeleyerek, "Türkiye finansal sistemi çok güçlü" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, yaşanan sorunun yalnızca belirli bir kesimle sınırlı olduğuna ve finansal sistemin bütününe sıçrayan herhangi bir riskin söz konusu olmadığına dikkat çekerek, Türk sermaye piyasasının bu yükü rahatlıkla kaldırabilecek güç ve kapasitede olduğunun altını çizdi.

"MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Süreç üzerinden panik ortamı oluşturmaya çalışanlara da sert uyarılarda bulunan Erdoğan, bu durumun Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ve yatırımcıları haksız yere tedirgin ettiğini dile getirdi. Kapatılan fonlarda tasfiye işlemlerinin titizlikle devam ettiğini ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç sağlayanların yargı önünde hesap vereceğini hatırlatan Erdoğan, milletin malına el uzatan herkesin karşısında devleti bulacağını söyledi: "Hak yiyenleri asla savunmayız." ifadelerini kullandı.

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