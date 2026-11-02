Otogaza bu gece yarısından geçerli 9 TL zam bekleniyor, otogaz fiyatı 50 TL\'yi aşacak

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt zamları hız kesmiyor. Otogaza, bu gece yarısından geçerli 9 TL zam bekleniyor. Otogaza, en son dün ÖTV kaynaklı 1 TL 45 kuruş zam yapıldı. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın hesaplamasına göre temmuzdan itibaren 4 ayda benzinin ortalama fiyatı yüzde 26, motorinin yüzde 42 arttı.

Türkiye'de, küresel gelişmelere göre benzin ve motorin fiyatları sık aralıklarla değişiyor. Motorinin litresi 100 TL'yi aşarken, benzin fiyatı da 80 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın yaptığı hesaplamaya göre temmuz ayından itibaren benzinin ortalama fiyatı yüzde 26, motorinin yüzde 42 arttı. Yıl başından bu yana ise benzin yüzde 54, motorin yüzde 89 zamlandı.

Küresel gerilimler, otogazı (LPG) da vurdu. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzin ve motorinden ayrı olarak otogaz fiyatlarını, Cezayir'in kamu enerji şirketi Sonatrach'ın aylık belirlediğini belirterek, "Fiyat artışları her ayın ilk haftasında pompaya yansıtılıyor" dedi.

Kaynaklar, bu kapsamda otogaza bir defada en yüksek tutarlı zammın göründüğünü kaydederek, "Otogaza, bu gece yarısından geçerli 9 TL zam bekleniyor. Otogaza, en son pazar günü ÖTV kaynaklı 1 TL 45 kuruş zam yapıldı" diye konuştu.

Kaynaklar, genellikle dar gelirli grupların daha ekonomik olduğu için araçlarında otogazı yakıt olarak tercih ettiğini ifade ederek, bu zamla birlikte otogaz fiyatının da 50 TL'yi aşacağını söyledi.