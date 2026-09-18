Motorine gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor, litre 100 TL altına inecek - Son Dakika
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Motorine gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor, litre 100 TL altına inecek

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Motorine gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor, litre 100 TL altına inecek
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Motorine bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor ve bu indirimle motorinin litresi 100 TL'nin altına inecek. Sektör kaynakları, ÖTV tutarının gelecek aylarda artırılacak olması nedeniyle fiyatların 100 TL altında tutunmasının mümkün görünmediğini söyledi.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine, bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim bekleniyor. Motorinin litresi, bu indirimle birlikte 100 TL'nin altına inecek. Sektör kaynakları, motorin fiyatlarının 100 TL altında tutunmasının gerek küresel koşullar gerekse de ÖTV tutarının gelecek aylarda artırılacak olması nedeniyle mümkün görünmediğini söyledi.

Brent petrol ve küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları, Orta Doğu'dan petrolün piyasalara ulaşması için alternatif yollar bulunabileceğine yönelik beklentilere bağlı olarak düştü.

Brent vadeli kontratları yüzde 1 düşüşle 103,77 dolara geriledi. ABD ham petrolü (WTI) yüzde 1 kayıpla 100,88 dolara indi.

Motorinin metrik ton fiyatı, Orta Doğu'daki gerilim sonrasında salı günü bin 568 dolara kadar çıkmıştı. Perşembe günü gerilemeye başladı. Küresel piyasalarda motorinin tonu, bin 484 dolardan işlem görüyor.

Motorine, bu hafta önce 6 TL 62 kuruş, ardından da 4 TL 62 kuruş zam yapıldı Bu zamlarla birlikte bir litre motorinin fiyatı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez üç haneye çıktı ve 100 TL'yi geçti. Bazı illerde (Van, Bitlis, Iğdır gibi) 103 TL'yi de aştı.

Motorine, küresel piyasalarda ürün fiyatının gevşemesi üzerine bu gece indirim bekleniyor. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Bu gece yarısı 4 TL 9 kuruş indirim söz konusu" dedi.

Kaynaklar, motorin fiyatlarının 100 TL'nin altında tutunmasının gerek küresel koşullar gerekse de ÖTV tutarının gelecek aylarda artırılacak olması nedeniyle mümkün görünmediğini belirterek, "ÖTV miktarı, ekim ayında 3 TL, kasımda 3 TL, aralıkta 3 TL artacak. 3'er TL'lik artışların üzerine yüzde 20 KDV konulacak. Bu da fiyatları yukarı taşımaya devam edecek" diye konuştu.

Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil.

Kaynak: ANKA
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