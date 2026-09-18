Ardahan'da akaryakıt zammı esnafı kontak kapatma noktasına getirdi - Son Dakika
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Ardahan'da akaryakıt zammı esnafı kontak kapatma noktasına getirdi

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Ardahan\'da akaryakıt zammı esnafı kontak kapatma noktasına getirdi
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Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asım Özer, akaryakıt zamları ve artan maliyetler nedeniyle esnafın kontak kapatma noktasına geldiğini söyledi. Özer, ticari taşımacılık yapan esnafa ÖTV ve KDV muafiyeti ile mazot, LPG ve benzin desteği verilmesini istedi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARDAHAN) - Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asım Özer, akaryakıt zamları ve artan maliyetler nedeniyle esnafın kontak kapatma noktasına geldiğini söyledi. Özer, "Mazot, LPG ve benzin desteği verilmelidir. Fırıncı esnafımız, kafeci esnafımız, lokantacı esnafımız bu durumda ham maddeye ulaşmak için büyük zorluklar çekiyor" dedi.

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Asım Özer, akaryakıt zamlarının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Mazot fiyatlarının 100 lirayı aşmasının ulaşım ve taşımacılık başta olmak üzere kent genelindeki esnafın maliyetlerini artırdığını belirten Özer, taksici, minibüsçü, kamyoncu, otobüsçü ve nakliyecilerin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özer, artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle esnafın evine ekmek götürmekte dahi zorlandığını dile getirdi.

Esnafın ağır bir vergi yükü altında olduğunu vurgulayan Özer, acilen somut adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ticari taşımacılık yapan esnafa ÖTV ve KDV muafiyetinin gündeme alınmasını isteyen Özer, şöyle konuştu:

"Mazot, LPG ve benzin desteği verilmelidir. Fırıncı esnafımız, kafeci esnafımız, lokantacı esnafımız bu durumda ham maddeye ulaşmak için büyük zorluklar çekiyor. Ardahan gibi bir yerde ülkemizde ekmek ortalama 20 liraya satılıyor. Yarın ekmeğe de zam gelecek, gelmek zorunda. Taksici esnafımıza rayiç vermek zorundayız. Biz minibüsçü esnafımıza rayiç vermek zorundayız. Bu rayiçlerle halkımızı, toplumumuzu sanki cezalandırıyormuşuz gibi geliyor bana. Hayır. Oysa ki rahat bir yaşantı, rahat bir geçinme bütün halkın, bütün ulusun temel hakkıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu temel haklar tamamen esnaf mağdur bırakıldığı için, esnafımız evine ekmek götüremediği için halka yansıtılmak zorunda kalacak. Burada devlet yetkililerimize, bu politika üzerinde tekrar düşünülüp daha düzgün politikalar üretilmesini ve esnaf halkına, esnafa sahip çıkılmasını teklif ediyorum."

Yakıt fiyatlarının 102–103 TL'ye yükselmesinin yanı sıra yedek parça, MTV, sigorta ve SGK primlerindeki yükün esnafı kontak kapatma noktasına getirdiğini söyleyen Asım Özer, esnafın artık bu yükü taşıyamadığını, iktidarın derhal harekete geçerek gerekli tedbirleri almasını ve sorunlara çözüm üretmesini istedi.

Kaynak: ANKA
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