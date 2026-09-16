Motorine bu gece 4 lira 62 kuruş zam geliyor, litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşacak - Son Dakika
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Motorine bu gece 4 lira 62 kuruş zam geliyor, litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşacak

Motorine bu gece 4 lira 62 kuruş zam geliyor, litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşacak
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Motorine bu gece yarısı 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarak psikolojik sınır olan 100 lirayı aşacak. Sektör kaynakları, zammın bir bölümünün ÖTV'den karşılanıp karşılanmayacağının bugün saat 16.00'da netleşeceğini belirtti.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorine bu gece yarısı 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı, tüm zamanların rekorunu kıracak ve psikolojik sınır olarak da nitelendirilen 100 lirayı aşacak. Sektör kaynakları, "Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Zam, bir süre için tutulur mu? Bugün saat 16.00'da işin rengi belli olur" dedi.

Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in güney girişini oluşturan ve Orta Doğu petrol ihracatının kilit kanalı Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasıyla arttı.

Brent petrolünün varil fiyatı 107 doları aştı. Halen, 107-108 dolardan işlem görüyor.

Motorinin metrik ton fiyatı da hızla yükseldi. Küresel piyasalarda, pazartesi günü bir ara 1455 dolar düzeyinde bulunan motorinin tonu, kısa süre içinde 1566 doları gördü. Ardından bir miktar gevşedi. Motorinin tonu 1553 dolar düzeyinde bulunuyor.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Motorine bu gece yarısı 4 lira 62 kuruş zam bekleniyor. Motorine, en son salı günü 6 lira 62 kuruş zam yapılmıştı. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil.

Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı, psikolojik sınır olarak nitelendirilen 100 lirayı aşacak. Akaryakıt istasyonlarında bulunan tabelalarda iki haneli fiyatlar yerini üç haneye bırakacak.

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, küresel piyasalarda oluşan baskının yarattığı zamma işaret ederek, "Zammın bir bölümü ÖTV'den karşılanır mı? Bu kapsamda bir ÖTV düzenlemesi yapılır mı? Yoksa zam bir süre için tutulur mu? Bugün saat 16.00'da işin rengi ortaya çıkar" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Enerji, ÖTV, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Motorine bu gece 4 lira 62 kuruş zam geliyor, litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motorine bu gece 4 lira 62 kuruş zam geliyor, litre fiyatı ilk kez 100 lirayı aşacak - Son Dakika
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