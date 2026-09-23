Adıyaman'da şoför esnafı akaryakıt ve denetim sorunları için yetkililere seslendi - Son Dakika
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Adıyaman'da şoför esnafı akaryakıt ve denetim sorunları için yetkililere seslendi

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Adıyaman\'da şoför esnafı akaryakıt ve denetim sorunları için yetkililere seslendi
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Adıyaman’da toplu taşıma ve okul servisi şoförleri, akaryakıt maliyetleri ve trafik denetimleri nedeniyle Kent Meydanı’nda yetkililere çağrıda bulundu. Bayır, belediyeden zam talebine destek, servislerde plaka-muayene kolaylığı ve ticari esnafa ÖTV’siz, KDV’siz yakıt istedi.

Adıyaman'da toplu taşıma ve okul servisi şoförleri, artan akaryakıt maliyetleri, trafik denetimleri ve servis araçlarının işlemlerinde yaşanan sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapan şoför esnafı adına konuşan Bayır, ulaşım sektöründe artan maliyetler nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu belirtti. Bayır, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın araç işletme giderlerini yükselttiğini ifade ederek belediyeden toplu taşıma ücretlerinde düzenleme yapılmasını istedi.

Ancak bugün artık evimize değil, ekmek götürmek için aracımıza yakıt alamıyoruz diyen Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bayır, "Çok değerli halkımız, ulaşım sektörü şehrimizin ve ülkemizin lokomotif sektörüdür. Durduğu zaman hayat durur. Bizler ulaşım sektörü olarak pandemi ile başlayan, depremle sarsılan ve üst üste gelen akaryakıt zamlarıyla kontak kapatma seviyesine geldik. Bugün toplu taşıma sektörü olarak yaklaşık 50 yıldır şehrimizin her caddesinde, her sokağında gece gündüz, kar kış demeden elimizden geldiği kadar kaliteli hizmet yaptık. Ancak bugün artık evimize değil, ekmek götürmek için aracımıza yakıt alamıyoruz. İstemeyerek de olsa yıllardır severek yaptığımız işimizi bırakıyoruz. Buradan Sayın Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerine sesleniyorum. Belediye Başkanlığına zam talebinde bulunduk. Elinizi vicdanınıza koyun, ona göre zam teklifimizi değerlendirin. Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Ayrıca buradan Sayın Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüze sesleniyorum. Bugün okul servisi şoförleri çalışmayacaktı. Sıkı trafik denetiminden dolayı ben olmaz dedim. Çocuklarımız ne pahasına olursa olsun eğitimlerinden geri kalmamalı. Okul servis araçlarında plaka işlemleri belediye meclis toplantısından geçtiğinden, haftalık toplanan meclisten ötürü esnafımız bazen 10 gün plaka beklemekte. Keza muayene istasyonu 15 günden önce sıra vermiyor. Okul paketinde dönüşte plan, proje ve işlemler 15 gün sürdüğünden ilk bir ay eksiklerini tamamlamaları için süre istiyoruz. İki aracımız bağlandı, trafikten 60 gün men ve 110 bin lira trafik cezası kesildi. Bu işlem sadece servisçiye yapılmadı, öğrencilere de yansıdı. Buradan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e seslenmek istiyorum. Sayın Bakanım, hava yolu şirketlerine ÖTV'siz, KDV'siz yakıt veriyorsunuz. Deniz yolu taşımacılığına ÖTV'siz, KDV'siz yakıt veriyorsunuz. Türkiye'nin yükünü taşıyan kara yolu yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza neden vermiyorsunuz? Ortada haksız rekabet var. Sizden tüm şoför esnafı adına ricam, ticari faaliyet gösteren esnafımıza da ÖTV'siz ve KDV'siz yakıt vermenizdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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