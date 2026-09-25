Murat Emir, fon krizinin 1 Ekim'den itibaren Meclis'te görüşülmesini istedi - Son Dakika
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Murat Emir, fon krizinin 1 Ekim'den itibaren Meclis'te görüşülmesini istedi

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Murat Emir, fon krizinin 1 Ekim\'den itibaren Meclis\'te görüşülmesini istedi
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Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, fon krizinin 1 Ekim'den itibaren Meclis'te görüşülmesini ve komisyon kurulmasını istedi. Emir düzenleme olmazsa ÖTV'nin yüzde 4,43'ten 14,83'e çıkacağını, mazotun 14,47 lira pahalanıp 94 liraya dayanacağını ve yüzde 20 zam olacağını dedi.

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, "TBMM'nin 1 Ekim'den itibaren bu fon krizini görüşmesi, komisyon kurması şarttır" dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, "1 Ekim'de yeni bir düzenleme yapılmazsa ÖTV yüzde 4,43'ten 14,83'e gelecek, mazot 14,47 lira pahalanacak ve 94 liraya dayanacak. Eğer Türkiye'de harekete geçip bir düzenleme yapmazlarsa mazotu, motorini 94 liradan kullanmaya başlayacağız. Bunun anlamı iğneden ipliğe her şeyde yüzde 20 zam demektir. Yoksullaşma demektir, fakirleşme demektir" dedi.

Tasfiye edilen yatırım fonları ile ilgili Emir, "Ağır bir fon krizi içerisindeyiz. Fon krizini çözmek için henüz hiçbir adım atmadılar. Bütün bu pisliklerin üzerine gitmek yerine bunun üstünü nasıl örteriz diye düşünüyorlar ve çareyi sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirmekle buluyorlar. TBMM'nin 1 Ekim'den itibaren bu fon krizini görüşmesi, komisyon kurması şarttır. Gerçekten bir araştırma, ucu kime kadar gidiyorsa oraya kadar gidecek bir Meclis araştırması şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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