CHP'li Sarıbal çiftçi borçları için faizsiz yapılandırma istedi - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal çiftçi borçları için faizsiz yapılandırma istedi

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CHP\'li Sarıbal çiftçi borçları için faizsiz yapılandırma istedi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, çiftçi borçlarının faizsiz ve uzun vadeli yapılandırılmasını, üretim araçlarına haciz uygulanmamasını istedi. Sarıbal ayrıca mazottaki ÖTV ve KDV'nin derhal kaldırılması çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçi borçları faizsiz ve uzun vadeli yapılandırılmalı, üretim araçlarına haciz uygulanmamalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sarıbal, "Çiftçi borçları faizsiz ve uzun vadeli yapılandırılmalı, üretim araçlarına haciz uygulanmamalıdır. Kamu bankaları ve kooperatifler yoluyla uygun kredi ve hasat öncesi avans sağlanmalıdır. Kooperatifler demokratik, özerk ve üretici denetimine açık biçimde güçlendirilmelidir. Üretici örgütlerine fiyat destek, ithalat ve ihracat kararlarında temsil hakkı verilmelidir. Kamu alım kurumlarının depo, finansman ve piyasa düzenleme kapasitesi güçlendirilmelidir. Soğuk zincir, lisanslı depo, paketleme ve işleme tesisleri yaygınlaştırılmalıdır. Bu süreçte fire, yaş meyve sebzede en önemli şey; fire meselesi mutlaka ve mutlaka öngörülmelidir. Mutlaka nakliye soğuk araçlar tarafından yapılmalıdır. Fiziksel kayıp, doğal fire, kalite kaybı ve ticari kesinti ayrı ayrı ölçülmelidir. Tarım sigortası gerçek zararlarıyla gelecek yılların gelir kaybını kapsamalıdır. Tarla çıkışından paketlemeye kadar maliyet ve fiyat hareketleri dijital ortamda izlenmelidir. Gıda enflasyonu üretici fiyatını baskılayarak düşürülemez. Kamu ve belediye, kooperatiflerden doğrudan alım yapmalı, kısa tedarik zincirleri ve kamusal beslenme programları yaygınlaştırılmalıdır. Bu kadar ürün var diyorsunuz ama halkımız çocuklarımızın marketlerde ve özellikle okullardaki kantinlerde nasıl ve ne gibi beslendiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Sonuç; suç oluşturan fiiller hukuk içinde araştırılmalı ve cezalandırılmaları elbette doğruysa samimi ise ve ispatlanmışsa sağlanmalıdır. Operasyonlar yapısal sorunların üstünü asla ve asla örtememektedir. Sonuç; kamucu, planlı, demokratik, kooperatifçi ve üreticiden yana temel bir tarım politikasıdır" ifadelerini kullandı.

'ÖTV VE KDV KALDIRILMALI'

Orhan Sarıbal, mazotun geçen yıldan bugüne kadar yaklaşık olarak 54 liradan 100 liraya çıktığını belirterek, "Eşel mobil sistemi kademeli devre dışına alındı. Şimdi tekrar devreye sokuldu. Şu anda eşel mobil sistemi ÖTV ve KDV olmak üzere mazotun üzerinde yaklaşık olarak 25 liranın üzerinde bir yük vardır. Derhal ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Dünyada birçok ülke çiftçisinin üretim yapması için mazota özel destekler getirmiştir. Derhal hükümet faize para bulurken, üçkağıt ekonomisi içerisinden borsada halkın 1,5 trilyonunu yok ederken çiftçinin, nakliyenin, nakliyecinin, üretimin ana kalemi olan mazot giderini mutlaka özel bir kaynakla sübvanse etmelidir ki bu kaynak mevcuttur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk PartisiOrhan SarıbalPolitikaEkonomiÖTVSon Dakika

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