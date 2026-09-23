Önder İşlek, raporun amca/dayı/halaya verilmesini ÖTV istismarı olarak gördü - Son Dakika
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Önder İşlek, raporun amca/dayı/halaya verilmesini ÖTV istismarı olarak gördü

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Önder İşlek, raporun amca/dayı/halaya verilmesini ÖTV istismarı olarak gördü
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Türkiye Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Önder İşlek, engelli araç alımındaki ÖTV muafiyetinin bazı engelli yakınlarınca istismar edildiğini belirtti. İşlek, raporun amca, dayı veya halaya verilmemesi gerektiğini, istismarın katı kurallara yol açtığını söyledi.

TÜRKİYE Körler Federasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Önder İşlek, engelli bireyler için araç alımında ÖTV muafiyetini bazı engelli yakınlarının istismar ettiğini belirtti. Kendisi de yüzde 90 görme engelli olan İşlek, "Engelliler için araç bir lüks değil tamamen hayatlarını sürdürebilmeleri için, yürüyemeyen bir insanın ayağı gibi düşünmemiz gerekiyor. Bizim kullanmayacağımız araç için raporumuzu hiçbir şekilde amcamıza, dayımıza ya da halamıza verip, onların bu avantajı istismar etmelerini önüne geçmeliyiz" dedi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Körler Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Önder İşlek, engelli bireyler için araç alımında ÖTV muafiyetini bazı engelli yakınlarının istismar ettiğini belirtti. İşlek, "Engelliler için araç bir lüks değil tamamen hayatlarını sürdürebilmeleri için, yürüyemeyen bir insanın ayağı gibi düşünmemiz gerekiyor. Bizim kullanmayacağımız araç için raporumuzu hiçbir şekilde amcamıza, dayımıza ya da halamıza verip onların bu avantajı istismar etmelerini önüne geçmeliyiz" diye konuştu.

'SUİSTİMAL EDİLMESİ KATI KURALLARA NEDEN OLDU'

Muafiyetin suistimal edilmesi nedeniyle kamu kuruluşlarının katı kurullar koyduğunu belirten İşlek, "Benim eşim Emine İşlek'in aracının ruhsatında kendisinden başka birinin kullanamayacağı yazıyor. 9 aylık bebeği var ve aracını yıkamaya veya bakıma götürmesi gerektiği durumlarda bir yakınımızın götürmesi gerekiyor. Ancak bu da kanunlara aykırı. Ama düşündüğümüz zaman gebe ya da hasta, bedensel engelli bir kadının gidip gelmesi oldukça sorunlu. Önceden en az yüzde 90 rapor alması gerekiyordu. Şu anda güzel bir düzenleme olarak bedensel engellilerin kendisi aracı kullanabiliyorsa özel tertibatla yüzde 20 ve üstünde araç alabiliyor. Ama yüzde 40 ortopedik engeli ehliyet almayanlar için de bu düzenleme esnetilerek bu bireylerin de ÖTV'siz araç almalarının önü açılmış oldu" dedi.

'BABAMIN ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALALIM DEMESİNE KARŞI ÇIKTIM'

Engellerin de raporlarının suistimal edilmemesi yönünde duyarlı olması gerektiğini belirten İşlek şöyle konuştu:

"Babam İsmail İşlek, 'bana araç alır mısın?' dedi. Ben de reddettim. Aynı şehirde yaşamıyoruz. Senin hakkın değil dedim. Ama aynı şehirde yaşıyor olsaydık. Benim işe gidip gelmeme destek olacak, ya da hastane veya benzeri durumda alabilirdim. Umarım diğer insanlar da bu şekilde duyarlılığı gösterir, engelliler kendilerinin doğrudan faydalanmayacağı araçlara raporlarını kullandırmazlar. Diğer insanların bu konuyu istismar edip engelli bireylerin hayatlarını zorlaştırmalarının önüne geçerler. Bu durumlardan dolayı araç alımı 2026 Ocak ayında 5 yıl yerine 10 yıla çıkarıldı. Yüzde 40 engelli oranında yerli araç olacak. Bu konuda çok daha fazla araç üretilse, ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesi çerçevesinde daha da güçlense. Yüzde 40 engellilere öngörülen yerli araç sayısı oldukça az. Bu durumda her engellinin de ihtiyaçları ve gereksinimleri farklı. Akülü araç kullananların gerçekten çok büyük bir bagaja ihtiyaçları var. İnsanlar bu durumda büyük bagajlı yerine ihtiyaçlarını görmeyecek araçları almak zorunda kalıyorlar."

Kaynak: DHA
OtomobilTürkiyeGüncelÖTVSon Dakika

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