Karacasu\'da minibüsçü esnafı belediye otobüsleri yüzünden işi bırakma noktasına geldi

(AYDIN) - Karacasu Şoförler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Gülgen, Nazilli'de yurttaşların minibüslere göre daha ucuz olan Büyükşehir Belediyesi otobüslerini kullandığını ifade ederek, "Esnafımız işi bırakma safhasına geldi. Komşu ilimiz Denizli var. Denizli ilinin hiçbir ilçesinde belediye otobüsü çalışmıyor, yerel esnaf çalışıyor" dedi.

Gülgen, yaptığı açıklamada, "akaryakıt fiyatlarının başını alıp gittiğini" söyledi. Karacasu-Nazilli hattında minibüs ücretinin 140 lira, belediye otobüslerinin ise 92 lira olduğunu anlatan Gülgen, "Arada 48 liralık bir fark var. Vatandaş doğal olarak 48 lirayı gözeterek sarı otobüsleri tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Karacasu Birlik'te 37 minibüs bulunduğunu, birinin Denizli'ye gittiğini ifade eden Gülgen, şunları kaydetti:

"Geri kalan 36 aracın 18'i bir gün çalışıyor, 18'i bir gün çalışıyor. Esnafımız işi bırakma safhasına geldi. Komşu ilimiz Denizli var. Denizli ilinin hiçbir ilçesinde belediye otobüsü çalışmıyor, yerel esnaf çalışıyor. Şimdi bu belediye otobüsleri çalıştığı müddetçe üyeler para kazanmıyor ki gelsin de odaya aidat borçlarını, muhasebe borçlarını ödesinler. Çok zorlanıyorlar. Üye ne zaman geliyor buraya? Kredi çekeceği zaman geliyor. Diğer türlü gelmiyor."

?Akaryakıtın yanında yedek parça, tamirat ve sigorta giderlerinin de katlandığını ifade eden Gülgen, bir aracın sigorta maliyetinin 25 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Çözüm için ticari araçlara akaryakıt desteği verilmesi gerektiğini belirten Gülgen, ?"Ticari çalışan minibüsçü esnafımıza mazotta KDV ve ÖTV indiriminin uygulanması, hatta tamamen kaldırılması şarttır. Bu düzenleme esnafımızı ciddi anlamda rahatlatacaktır" diye konuştu.