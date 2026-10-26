Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak - Son Dakika
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Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak

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Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak
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Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak
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Eşel mobil uygulamasının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Kasım Pazar günü akaryakıtta ÖTV yeniden artıyor. Benzinin litresindeki vergi 3 lira 46 kuruş, motorininki 3 lira yükselecek; KDV eklendiğinde benzine 4 lira 15 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın pompaya pazar mı pazartesi mi yansıyacağı henüz belli değil.

Haber: Olcay AYDİLEK  (ANKARA) - 

Benzin ve motorine, eşel mobil sisteminden kademeli çıkış gereğince 1 Kasım Pazar ÖTV kaynaklı yüklü bir zam daha göründü. Litrede ÖTV tutarı benzinde 3 lira 46 kuruş, motorinde 3 lira daha artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV eklenecek. Buna göre benzine 4 lira 15 kuruş, motorine de 3 lira 60 kuruş zam yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ KADEMELİ OLARAK SONA ERİYOR

Hükümet, ABD-İran savaşının ardından akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye daha sınırlı düzeyde yansıtmak amacıyla geçen martta "eşelmobil" sistemini uygulamaya aldı. Uygulamayla benzin ve motorin zamlarının bir bölümü ÖTV'den karşılandı.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla izleyen aylarda önce motorin, ardından da benzinde eşel mobil uygulaması kademeli olarak sona erdirildi.

Resmi Gazete'de 1 Ekim'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca benzinde ÖTV'ler yeniden düzenlendi. Aynı gün geçerli olmak üzere litre başına ÖTV tutarı 7 lira 90 kuruşa çıkarıldı. 3 lira 46 kuruş artışa yüzde 20 KDV eklendi ve benzine 4 lira 15 kuruş zam yapıldı.

Benzinde litre başına ÖTV tutarı 1 Kasım'da 11 lira 36 kuruşa yükselecek. Benzinin litresine, yüzde 20 KDV ile birlikte 4 lira 15 kuruş daha zam yapılacak.

Benzinde, 1 Aralık'ta litre başına ÖTV tutarı 14 lira 82 kuruşa çıkacak ve eşelmobil öncesi ÖTV tutarı seviyesine ulaşacak. Bu tarihte KDV ile birlikte benzin fiyatı 4 lira 15 kuruş daha artacak.

MOTORİNE 3 LİRA 60 KURUŞ ZAM

Motorinin ÖTV'si de benzer şekilde kademeli artıyor. Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, motorinin ÖTV'si eylülde 3 lira artırıldı ve yüzde 20 KDV ile birlikte motorine 1 Eylül'den geçerli 3 lira 60 kuruş zam yapıldı.

Motorinde, ÖTV tutarı 1 Ekim'de 6 liraya çıkarıldı. Bu artışla birlikte motorine KDV dahil 3 lira 60 kuruş zam yansıtıldı.

Motorinde ÖTV tutarı 1 Kasım'da 9 liraya yükselecek. Yüzde 20 KDV ile birlikte 1 Kasım Pazar motorine 3 lira 60 kuruş zam gündeme gelecek.

Bu yakıtta ÖTV tutarı 1 Aralık'ta 12 lira olarak tahsil edilecek, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve eşelmobil uygulaması öncesi düzeye çıkarılacak.

ZAM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, 1 Kasım Pazar günü ÖTV artışına bağlı olarak benzine 4 lira 15 kuruş, motorine de 3 lira 60 kuruş zam beklendiğini, bununla birlikte cumartesi ve pazar günleri piyasaların kapalı olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden itibaren hesaplanan zamlar ve indirimler hafta başında pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu uygulama devam mı edecek yoksa pazar günü pompa satış fiyatları değişecek ve benzin ile motorine zam yapılacak mı? Birkaç güne göreceğiz."

Kaynak: ANKA
OtomobilEkonomiPazarZamÖTVSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mert Pktkn Mert Pktkn:
    Modele bak, hizaya gel. Bir de enflasyon düşüreceklermiş. 1 1 Yanıtla
    adem öztürk adem öztürk:
    abd babanız faizi artırıyor, biraz kafanızı mabadınızdan çıkarın. yunan çocukluğundan da feragat edin, belki bir türk, sizi evlat edinir de çip olmaktan kurtulursunuz. 0 1
  • tastekina061 tastekina061:
    Ne güzel memleket kdv ötv zam başka tasarruf yok zaten bütçenin yarısı buradan gelıyor 1 0 Yanıtla
    adem öztürk adem öztürk:
    25 yıl önce zam diye bişey yoktu zaten, abd babanız dahi faizi artırıyor, biraz kafanızı mabadınızdan çıkarın. yunan çocukluğundan da feragat edin, belki bir türk, sizi evlat edinir de çip olmaktan kurtulursunuz. müptelası olduğunuz avrupa çöküyor, üzülürsünüz artık... 0 0
  • adem öztürk adem öztürk:
    mayıs ayına kadar motorin 50 lira iken gıkı çıkmayan zekasını yunanistan da unutan heykel kafalılar, size anlayacağınız dilden söyliyeyim, hürmüz boğazı kapalı olduğu için petrol fiyatları yükseldi. sadece TÜRKİYE de değil, dünyanın her yerinde. müptelası olduğunuz avrupa ülkelerinde de yükseldi. emin olun, hükümet sizin gibilerini ürdürmeye çok ta meraklı değil. ha pahalı diyorsanız, önce musul ile kerkükü satanlardan hesap sorun... 0 0 Yanıtla
  • tolga değirmen tolga değirmen:
    güzelim ulkemin haline bak zamdan baska bi haber yok bu ulkede 0 0 Yanıtla
  • HASAN ŞENGÜL HASAN ŞENGÜL:
    bu akp den hic bi cacik olmaz 25 yilda gedigimiz noktaya bak yaziklar olsun vergi odemekten anamiz agladi iktik bunlardan 0 0 Yanıtla
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