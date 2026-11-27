Norveç merkezli hava yolu şirketi Norse Atlantic, yaşadığı finansal kriz nedeniyle iflasın eşiğine geldi. Acil finansman sağlanamaması halinde iflas başvurusunda bulunacağını duyuran şirket, perşembe günkü tüm uçuşlarını iptal etti. Şirketin hisseleri çarşamba günü yüzde 85 değer kaybetti.

İFLAS BAŞVURUSUNA HAZIRLANIYOR

Uzun mesafeli uçuşlara odaklanan Norse Atlantic, Oslo Borsası'na yaptığı açıklamada mali durumunun kritik seviyeye ulaştığını bildirdi. Şirket yönetimi, kısa vadede finansman sağlanamaması halinde iflas başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Olası finansman seçeneklerinin netleşmesi için perşembe günkü tüm uçuşlarını iptal eden şirket, sürdürülebilir bir çözüm bulunacağının garantisi olmadığını belirtti.

YATIRIMCILARLA DEVRALMA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mali krizden çıkış yolu arayan Norse Atlantic, şirketin devralınmasını da kapsayabilecek finansman seçenekleri için yatırımcılarla görüşmeler yürütüyor. Şirket, görüşülen yatırımcıların kimliklerine ilişkin bilgi paylaşmadı.

HİSSELERİ YÜZDE 85 ÇAKILDI

Şirketin finansal durumuna ilişkin açıklamasının ardından hisseleri çarşamba günü yüzde 85 değer kaybetti. Perşembe günü erken işlemlerde de gerileyen hisseler, daha sonra toparlanarak artıya geçti. Hisse fiyatı 0,04 Norveç kronu seviyesinde kalırken şirketin piyasa değeri 9,7 milyon dolara geriledi.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ MALİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

2021 yılında kurulan hava yolu şirketinin mali sorunlarının, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle jet yakıtı fiyatlarında yaşanan sert artışın ardından derinleştiği belirtildi.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KRİZ BÜYÜYOR

Sektörde yaşanan mali sıkıntılar Norse Atlantic ile sınırlı kalmadı. İspanyol hava yolu şirketi Plus Ultra salı günü faaliyetlerini durdurduğunu açıklarken, Letonya merkezli Air Baltic de eylül ayında ABD'de iflas koruması başvurusunda bulunmuştu.