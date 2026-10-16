Kocaeli Körfez'de denizde bulunan ceset selde kaybolan eski muhtar Kedikli'ye ait çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de denizde bulunan ceset selde kaybolan eski muhtar Kedikli'ye ait çıktı

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Kocaeli Körfez\'de denizde bulunan ceset selde kaybolan eski muhtar Kedikli\'ye ait çıktı
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Körfez Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin, dün Başiskele'de sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Valiliği, arama çalışmaları sonucunda cansız bedene ulaşıldığını açıkladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bulunan cesedin sel sularına kapılan eski muhtar Mustafa Kedikli'ye ait olduğu belirlendi.

Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından denizde bulunan cesedin dün Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu tespit edildi. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Başiskele ilçemizde sel sularına kapılarak kaybolan vatandaşımız Mustafa Kedikli'nin yürütülen arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: İHA
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