Brent petrol 110 dolara yükseldi

Dün 106,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 105,92 dolardan tamamladı. Brent petrol, bugün saat 09.22 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 gerileyerek 105,43 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 97,46 dolar seviyesinde bulundu.

BİR ABDA YÜKSELMEYE BAŞLADI

Ancak akşam saatlerinde ise ani bir yükseliş yaşandı. Yaklaşık yüzde 3 değer kazana Brent petrolün varil fiyatı, 110 dolar seviyesine geldi. WTI’nin varil fiyatı da 100,72 dolara çıktı.

STRATEJİK PETROL REZERVLERİ PİYASAYA SUNULACAK

Son dönemdeki fiyat artışlarının ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi ve küresel arzın genişleyeceği beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin stratejik petrol rezervlerini piyasaya sunma sürecini hızlandırma kararı da arz endişelerini hafifleten gelişmeler arasında yer alıyor.

IEA'nın açıklamasına göre üye ülkeler, 20 milyon varilden fazlası dizel olmak üzere henüz piyasaya sürülmemiş yaklaşık 100 milyon varillik stratejik petrol rezervinin mümkün olan en kısa sürede piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaştı.

Hürmüz Boğazı'ndaki krize yanıt olarak mart ayında başlatılan ortak eylem kapsamında bugüne kadar yaklaşık 330 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğü bildirildi. Toplam miktarın başlangıçta taahhüt edilen 400 milyon varili aşması bekleniyor.

IEA ayrıca petrol üretim ve rafinaj kapasitesine sahip üye ülkelerden, özellikle dizel olmak üzere ham petrol ve rafine petrol ürünlerinin arzını artırmalarını istedi. Üye ülkeler, küresel enerji piyasalarındaki sorunların çözümü için ilave adımlar atmaya hazır olduklarını da bildirdi.

LUKOIL KARARI PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD'nin Rus petrol şirketi Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarına yönelik yaptırım muafiyetini uzatması da fiyatları aşağı yönlü etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Lukoil'in Rusya dışındaki akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin belirli işlemlere 24 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. ABD yönetimi ayrıca geçen hafta Rusya menşeli dizel ticaretine yönelik bazı yaptırımları geçici olarak hafifletti.

Bu adımların özellikle dizel piyasasındaki arz sıkışıklığını azaltabileceği ve petrol ürünlerinin uluslararası piyasalara erişimini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

ABD'nin İran'ın petrol gelirlerinin transferinde kullanılan finansal ağlara yönelik yeni yaptırımları ise arz endişelerini canlı tutuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırmayı amaçlayan yaptırımlar kapsamında 16 kişi ve 10 kuruluşu listeye ekledi. Petrol satışlarından elde edilen gelirlerin ülkeye aktarılmasında kullanılan ağların da hedef alınması, İran'ın petrol ihracatında aksama yaşanabileceği endişelerini artırıyor.

RUS PETROL RAFİNERİLERİNE SALDIRI RİSKİ

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılara yeniden başlayacağını açıklaması da küresel arzla ilgili endişeleri artırarak fiyatları destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin enerji alanında ilan ettiği ateşkese rağmen Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın rafinerilere yönelik son saldırılarında ciddi hasar meydana gelmediğini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.