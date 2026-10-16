Görüntüler Sakarya'dan! Evin selden önceki ve sonraki hali dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karapürçek ilçesinde bulunan Kanlıçay Deresi'nin taşması sonucu çevredeki çok sayıda evi su bastı. Bölgede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ekipler olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

SELDE EV BÜYÜK HASAR ALDI

Yağışın yarattığı tahribat, Sakarya Nehri'ne 100 metre uzaklıktaki bir evin sel öncesi ve sonrası çekilen görüntüleriyle gözler önüne serildi. Taşkın nedeniyle sular altında kalan evdeki büyük hasar afetin boyutunu ortaya koyarken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

İşte bölgenin selden önce ve sonraki halleri:







