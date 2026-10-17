Kocaeli'de bedeni Yarımca açıklarında bulunan eski muhtar Mustafa Kedikli defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de bedeni Yarımca açıklarında bulunan eski muhtar Mustafa Kedikli defnedildi

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Kocaeli\'de bedeni Yarımca açıklarında bulunan eski muhtar Mustafa Kedikli defnedildi
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Kocaeli Başiskele'de 15 Ekim'de selde kaybolan eski muhtar Mustafa Kedikli'nin cansız bedeni, aramanın ikinci gününde Körfez Yarımca açıklarında bulundu. Kedikli, Kullar Merkez Camii'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde aracıyla birlikte sel sularına kapılarak kaybolan ve cansız bedeni Körfez ilçesi Yarımca açıklarında bulunan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Kedikli, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Ekim'de Başiskele ilçesi Kullar bölgesinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak sırasında eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Kedikli, aracıyla birlikte sel sularına kapılarak kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında Kedikli'nin aracı dere yatağında ağır hasarlı halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. AFAD, itfaiye, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla sürdürülen çalışmaların ikinci gününde Kedikli'nin cansız bedeni, Körfez ilçesi Yarımca açıklarında deniz polisi tarafından bulundu.

Mustafa Kedikli'nin cenazesi, Kullar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de bedeni Yarımca açıklarında bulunan eski muhtar Mustafa Kedikli defnedildi - Son Dakika
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