Başiskele Belediyesi şiddetli yağışın ardından gece boyunca sahada çalıştı

Başiskele Belediyesi, ilçede dün öğleden sonra başlayarak etkisini artıran şiddetli yağışın ardından tüm birimleriyle sahada çalışma yürütüyor.

Yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, gece boyunca görev yaparak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürdü. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çalışan ekipler, ilçe genelindeki gelişmeleri yakından takip etti. Gelen ihbarlar değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirildi ve ihtiyaç duyulan noktalara müdahale edildi.