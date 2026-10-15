Kocaeli Başiskele'de sağanakta mahsur kalanlar botla ve sırtla kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de sağanakta mahsur kalanlar botla ve sırtla kurtarıldı

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Kocaeli Başiskele\'de sağanakta mahsur kalanlar botla ve sırtla kurtarıldı
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Kocaeli Başiskele'de sağanakta alt geçitte ve bir sokakta mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarıldı; bir vatandaş da görevlinin sırtında taşındı. Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarı verdiği kentte yağış su baskınlarına yol açtı, ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sağanak nedeniyle alt geçitte ve bir sokakta mahsur kalan vatandaşlar botlarla kurtarılırken, başka bir noktada mahsur kalan bir vatandaş da görevli tarafından sırtında taşınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu kentte, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdürerek sabaha karşı şiddetini artıran sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Kocaeli Valiliği koordinesinde ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumlar, yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdü.

Başiskele'de dün akşam kaydedilen görüntülerde, suyla kaplanan yolda bazı araçların mahsur kaldığı görüldü. İlçenin Seymen bölgesinde ise suyla dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı, ihbar üzerine bölgeye gelen ISAR, itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin burada mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardığı anlar görüntülere yansıdı.

Başiskele'de kaydedilen başka bir görüntüde de sokakta mahsur kalan vatandaşların ekipler tarafından botla güvenli bölgeye çıkarıldığı görüldü. Başka bir noktada mahsur kalan bir vatandaş da görevli tarafından sırtında taşındı.

Kaynak: İHA
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