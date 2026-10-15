Kocaeli Başiskele\'de dere taştı, Doğantepe\'de köprü çöktü, bazı evleri su bastı

Kocaeli Başiskele'de dere taştı, Doğantepe'de köprü çöktü, bazı evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de gece boyunca süren aşırı yağış, Doğantepe Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı. Mekane Deresi taşarak akış yönünü değiştirdi; mahalledeki bir köprü çöktü ve bazı evler su altında kaldı.
DERE TAŞTI, MAHALLEDEN GEÇEN KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren aşırı yağışlar Başiskele ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde de su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağışların ardından Mekane Deresi taştı. Taşkın nedeniyle derenin akış yönü değişirken, mahalledeki bir köprü çöktü. Taşkın nedeniyle bazı evleri su bastı.
Sude KALYONCUOĞLU/BAŞİSKELE (Kocaeli),
Kaynak: DHA
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