Kocaeli\'de kayıp kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde karadan ve denizden sürüyor

Kocaeli'de etkili olan sağanak sonucu kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kentte önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Kedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan Kedikli için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ikinci gününde, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.

Çalışmalar, Başiskele ilçesi ve çevresinde Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli şekilde sürdürülüyor.