Kocaeli'de kayıp kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde karadan ve denizden sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de kayıp kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde karadan ve denizden sürüyor

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Kocaeli\'de kayıp kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde karadan ve denizden sürüyor
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Kocaeli'de kuvvetli yağış sonrası kayıp ihbarı yapılan kişi için yürütülen arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Başiskele Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan kişi için Sahil Güvenlik İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yaptı.

Kocaeli'de etkili olan sağanak sonucu kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kentte önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Kedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan Kedikli için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların ikinci gününde, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.

Çalışmalar, Başiskele ilçesi ve çevresinde Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de kayıp kişiyi arama çalışmaları ikinci gününde karadan ve denizden sürüyor - Son Dakika
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