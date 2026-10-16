Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak - Son Dakika
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Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

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Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
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Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum’da defnedilmeyi vasiyet ettiğini söyleyerek cenazenin Ankara’ya götürülmesine tepki gösterdi. Pekiner törene katılmayacağını açıklarken Alpay’ın resmi eşi ve çocukları, söz konusu beyanları “gerçek dışı” olarak nitelendirdi.

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Alpay’ın cenaze programı, 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner ile ailesini karşı karşıya getirdi. Pekiner, sanatçının vasiyeti üzerine Bodrum’da defnedileceğini açıklarken resmi eşi Bilge Nazikioğlu ve çocukları, cenazeyi Ankara’ya götürdü.

ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve ilk evliliğinden olan oğlu Tuluğ Nazikioğlu, cenaze töreninin bugün öğle vakti Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde yapılacağını duyurdu. Sanatçının Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

34 YILLIK HAYAT ARKADAŞI: CENAZEYE KATILAMAYACAĞIM

Alpay’ın Bodrum’u çok sevdiğini ve burada defnedilmeyi vasiyet ettiğini söyleyen Gizem Pekiner, alınan karara tepki gösterdi. Cenaze törenine katılmayacağını belirten Pekiner, şöyle konuştu:

“Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim. Kızı (Zeynep Nazikioğlu) öyle yapmayı arzu etti, muhatap olmak istemedim. Mezar yeri bile açılmıştı ama maalesef böyle bir saygısızlıkla karşılaştım. Alpay’ın bana ayrıca vasiyeti vardı, ‘Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın’ derdi. Ben onları yapacağım ama şimdi değil.”

AİLEDEN ORTAK AÇIKLAMA

Pekiner’in sözlerinin ardından Bilge Nazikioğlu, Zeynep Nazikioğlu ve Tuluğ Nazikioğlu ortak bir açıklama yaptı. Aile, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu acılı günümüzde büyük bir değerimizi, bir tanemizi layığıyla uğurlamak dışında bir gündem yaratmaya çalışmanın ve gerçek dışı beyanların ne kadar yakışıksız olduğu ortadadır. Her şeyden önce onun değerli hatırasına ve özel hayatının mahremiyetine gösterdiği bunca yıllık özene saygısızlıktır. Sevgili eşim ve biricik babamız harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Çok sevdi, çok sevildi. Onunla hep gurur duyduk, hep gurur duyacağız.”

Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

“ÇOK KIRILDIM TULUĞ’A”

Pekiner, Alpay’ın çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlığı da şu sözlerle anlattı:

“Tuluğ kız kardeşiyle iş birliği yaptı. Çok kırıldım Tuluğ’a ve onu hayatımdan sildim. Ben plan yapacaktım ve herkese haber verecektim. Ama kızı gelmiş, babasının naaşını almış gitmiş. Ben ve Alpay 5 senedir onunla görüşmüyorduk.”

RESMİ EVLİLİĞİ DEVAM EDİYORDU

Dört kez evlenen Alpay’ın ilk eşi Aysun Oğuzutku’dan Tuluğ adında bir oğlu, ikinci eşi Dikmen Kirivak’tan Çağla adında bir kızı bulunuyor. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile yapan sanatçı, son olarak Bilge Nazikioğlu ile evlendi. Zeynep adında bir kızları olan çift, uzun yıllardır ayrı yaşamasına rağmen resmi olarak boşanmadı.

Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak

Gizem Pekiner ise evliliğe ilişkin “Çekişmeli boşanma davası devam ediyordu. Alpay boşanmayı çok istiyordu” ifadelerini kullandı.

MagazinAnkaraBodrumSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    nihayeti ölü bir beden dağın başınada yolun ortasınada gömseniz farketmez hissetmez, görmez, duymaz ruhu nerede ona bakın. orada ameli iyi olana hesap sormuyorlar size hesap sorarlarsa hapı yuttunuz mutlaka fon,mon rant yağma peşkeşten, iftiradan ,adaletsizlikten,kul millet yetim hakkı yemekten öte yanda gbt kaydınız var. 1 2 Yanıtla
  • batu kork batu kork:
    Seni sevseydi resmi nikah kıyardı zaten esi ve cocuklari ne derse odur 0 0 Yanıtla
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