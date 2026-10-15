Kocaeli Başiskele\'de sağanak evleri sular altında bıraktı, araçlar mahsur kaldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak, ev, depo ve seralar sular altında kaldı. Araçların yollarda mahsur kaldığı ilçede evlerine giremeyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından Kocaeli genelinde dün başlayan sağanak yağış, Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca şiddetini artırarak devam eden yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda mahsur kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ev, depo ve seralar sular altında kaldı

Sağanak yağışın etkisiyle ilçedeki çok sayıda ev, depo ve serayı su bastı. Su baskınları nedeniyle günlük yaşamın durma noktasına geldiği ilçede, bazı vatandaşlar sular altında kalan evlerine giremedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su baskınlarına karşı mücadele ederken, yetkililer sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

"Gece telaşla çıktık, dışarıda kaldık"

Gece etkili olan sağanak yağışın ardından evini su basan bir vatandaş, yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, "Eve giremiyoruz ki, gece telaşla çıktık. Arabam da içeride kaldı. Dışarıda kaldık, kızımın evine gittik" dedi.