Başiskele Belediyesi 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu\'nun temelini törenle attı

Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılacak 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli törenle atıldı. Okulda kütüphane, teknoloji atölyesi, çok amaçlı salon ve açık spor sahaları da bulunacak.

Mehter Sokak'ta düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, göreve başladığı ilk günden itibaren ilçeye en az bir okul kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Belediyenin eğitim yatırımlarına ve Milli Eğitim camiasının ihtiyaçlarına 7 yılı aşkın süredir destek verdiğini ifade eden Özlü, Güzel İşler İlkokulu'nun bu hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini kaydetti.

Okulun belediyenin imkanlarıyla inşa edileceğini aktaran Özlü, Başiskele'nin artan nüfusu nedeniyle eğitim yatırımlarına duyulan ihtiyacın da arttığını vurguladı.

Özlü, Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni bir ortaokulun daha temelinin atılacağını, Ford Otosan işbirliğiyle ilçeye bir ortaokul daha kazandırılacağını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de eğitime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, çocukların bilgi ve ahlakla yetişeceği eğitim ortamlarının önemine değindi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, devletin ve yerel yönetimlerin çocuklara nitelikli eğitim ortamları sunmasının temel sorumlulukları arasında bulunduğunu ifade etti.

Kocaeli genelinde 2002'den bu yana yaklaşık 10 bin 500 dersliğin inşa edildiğini belirten Yılmaz, bir ilçe belediyesinin okulun yapımını üstlenerek eğitim camiasına kazandırmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise Başiskele'nin kalabalık mahallelerinden Barbaros'ta eğitim ihtiyacını karşılayacak bir okulun temelinin atılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kocaeli'nin büyüyen bir şehir olduğuna ve yeni sınıflara ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Aktaş, belediyelerin altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra eğitime kaynak ayırmasının da kıymetli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler temel atma butonuna birlikte bastı.

24 sınıflı okulda sosyal ve sportif alanlar da bulunacak

Başiskele'nin eğitim altyapısına katkı sağlaması amacıyla yapılacak Güzel İşler İlkokulu, 2 bin 550 metrekarelik parsel üzerinde, toplam 6 bin 934 metrekarelik yerleşke alanında inşa edilecek.

Toplam 3 bin 313,80 metrekare inşaat alanına sahip olacak okul binası, bodrum, zemin ve üç normal kat olmak üzere 5 kattan oluşacak.

20 genel eğitim dersliğinin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, fen ve bilgisayar gibi branşlara yönelik sınıfların bulunacağı okulda kütüphane, teknoloji atölyesi, çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu olarak kullanılabilecek alan ve kantin de yer alacak.

Çok amaçlı açık spor sahalarının da yapılacağı okulda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilecekleri alanlar oluşturulacak.