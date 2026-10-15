Kocaeli Başiskele'de dereye düşen araçtaki kayıp kişinin Muhtar M.G. olduğu öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli Başiskele'de dereye düşen araçtaki kayıp kişinin Muhtar M.G. olduğu öğrenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele\'de dereye düşen araçtaki kayıp kişinin Muhtar M.G. olduğu öğrenildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Başiskele'de dereye düşen araçta olduğu değerlendirilen kayıp kişinin, Yaylacık Mahallesi Muhtarı M.G. olduğu öğrenildi. Eşinin ihbarıyla başlatılan aramada M.G.'nin kullandığı araç, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş bulundu; arama sürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye düşen araçta olduğu değerlendirilen kayıp kişinin, Yaylacık Mahallesi Muhtarı M.G. olduğu öğrenildi. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Gedikli'nin kullandığı araç, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu. Ekiplerin araç ve çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.

Olay, sabaha karşı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte mahalledeki tarlalarında bulunan barakada kalan M. G., yoğun yağışın ardından evlerine gitmek istedi. Eşine, "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilen M.G.'den bir süre haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığının görüldüğü öğrenildi. Çalışmalar sırasında araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu.

AFAD, polis, sağlık ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve İyilik ve Yaşam Derneği ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, iş makinesi yardımıyla aracın dereden çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Olay yerine gelen aile üyeleri, Gedikli'den gelecek haberi bekliyor.

Bölgede yaşayan Göksel Öztonga, yaptığı açıklamada, M.G.'nin eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kaldığını belirterek, yağışın şiddetlenmesi üzerine aracıyla evine gitmek istediğini söyledi. Öztonga, "Kendisinin baraka gibi bir yapısı vardı. Sanırım eşi ile birlikte akşam orada kalmışlar. Yağmur çok şiddetlenince aracını alıp evine çıkmak istemiş. Aracı ile birlikte dere yatağına düşmüş. Eşi kendisinin içinde olduğunu söylüyor ve ihbarda bulunuyor. Kamera kayıtlarında suda birinin gittiği söyleniyor" dedi.

Kaynak: İHA
Başiskele3. SayfaKocaeliGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:31:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de dereye düşen araçtaki kayıp kişinin Muhtar M.G. olduğu öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei