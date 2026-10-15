Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yolları kapattı, Karasu'da 4 saatte 241 kg yağış düştü - Son Dakika
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Kocaeli ve Sakarya'da sağanak yolları kapattı, Karasu'da 4 saatte 241 kg yağış düştü

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Kocaeli ve Sakarya\'da sağanak yolları kapattı, Karasu\'da 4 saatte 241 kg yağış düştü
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Kocaeli'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak Kandıra'da heyelana, Başiskele'de köprünün çökmesine neden oldu; bazı yollar ulaşıma kapandı. Sakarya'da Karasu'da 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü, Kocaali'de evinde mahsur kalan 68 yaşındaki kadın kurtarıldı.

KOCAELİ/ Kocaeli ve Sakarya'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kocaeli'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonucu Kandıra ilçesi D-605 kara yolu Akçakese mevkisi İzmit istikametinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelan nedeniyle kara yolunun İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Ulaşım, Akçakese-Terziler mahalleri üzerinden sağlanıyor. Taşkın nedeniyle dün akşam saatlerinde jandarma tarafından güvenlik amaçlı ulaşıma kapatılan Çalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisindeki köprü, deredeki su akışının azalması nedeniyle ekiplerce araç geçişine açıldı.

D-130 kara yolunun Başiskele geçişi Gölcük istikameti, Seymen alt geçidinde oluşan su birikintisi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ekipler, Gölcük istikametini kullanmak isteyen sürücüleri Karşıyaka Sapağı'ndan, İzmit istikametini kullanmak isteyenleri de Yeniköy Sapağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ekiplerin suyu tahliye çalışması sürüyor.

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi ile Kartepe ilçesi Karatepe Mahallesi'ni bağlayan köprü, kuvvetli sağanak sonucu derenin debisinin artması nedeniyle çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler yolu ulaşıma kapattı, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Karamürsel ilçesinde de yağış nedeniyle bazı evlerin zemin katlarını su bastı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, pompalarla suyu çekiyor.

Sakarya

Sakarya'da da gece başlayan sağanak, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Karasu ilçe merkezindeki Aziziye Mahallesi'nde evlerin giriş katlarını su bastı.

Ayrıca ilçenin ortasından geçen kanalın taşması sonucu, yürüyüş ve araç yolu suyla kaplandı. Darıçayırı Mahallesi'nin ortasından geçen derenin debisi de yükseldi. Bazı iş yerleri, evlerin giriş katları, tarım arazileri ve yollarda su baskınları oluştu.

Sağanak nedeniyle Kocaali ilçesinin Demiraçma Mahallesi'nde ise dere taştı, ev ve yollar sular altında kaldı.

Öte yandan evinde mahsur kalan 68 yaşındaki Meryem B, Kocaali Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Ayrıca Kaynarca ilçesinde İskenderli Deresi'nin taşması sonucu tarım arazileri ve yollar suyla doldu.

Karasu'da 4 saatte metrekareye 241 kilogram yağış düştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, elde edilen ilk verilere göre Karasu'da 4 saat içinde metrekareye 241 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) şiddetli yağışın yol açtığı olumsuzluklara müdahale etmek için tüm personel ve araçlarıyla teyakkuzda olduğu aktarılan açıklamada, ekiplerin yoğun yağışın altyapıda oluşturduğu olumsuzluklara müdahale etmek ve su tahliyesini sağlamak için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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