Kocaeli Başiskele\'de sağanak, Hayat Kimya ve Özka Lastik bahçelerini göle çevirdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece boyunca etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, sanayi kuruluşlarında su baskınlarına yol açtı. İlçede faaliyet gösteren Hayat Kimya ve Özka Lastik fabrikaları sular altında kalırken, tesis bahçelerinde bulunan çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kocaeli genelinde gece saatlerinde aniden bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren şiddetli yağış, Başiskele sanayi bölgesinde üretimi ve hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede hızla yükselen taşkın suları, Hayat Kimya Entegre Üretim Kampüsü ile Özka Lastik fabrikasının tesis sahalarına doldu. Her iki fabrikanın bahçeleri ve otopark alanları adeta göle dönerken, park halindeki otomobiller ile servis araçları tekerlek seviyesine kadar suya gömüldü. Tesislerdeki su baskını anları işçiler ve çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde tesis sahasının tamamen suyla kaplandığı ve araçların su içinde mahsur kaldığı görüldü.