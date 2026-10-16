Kocaeli Körfez'de denizde bulunan ceset selde kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait sanılıyor - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de denizde bulunan ceset selde kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait sanılıyor

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Kocaeli Körfez\'de denizde bulunan ceset selde kaybolan Mustafa Kedikli\'ye ait sanılıyor
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde bir ceset bulundu. Cesedin dün Başiskele'de sağanak yağış sırasında sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu değerlendiriliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca açıklarında denizde ceset bulundu. Cesedin dün sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu değerlendiriliyor.

Körfez ilçesi Yarımca açıklarında sel sularına kapılarak kaybolan Mustafa Kedikli için arama çalışmalarını sürdüren deniz polisi, denizde bir ceset buldu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan ceset, yapılacak incelemelerin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlere teslim edilecek. Cesedin dün Başiskele'de etkili olan sağanak yağış sırasında sel sularına kapılan Mustafa Kedikli'ye ait olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumBaşiskele3. SayfaGüvenlikKocaeliKörfezSuçSon Dakika

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