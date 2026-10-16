Yuvacık Barajı'nda doluluk sağanakla yüzde 80'e çıktı, 2 tahliye kapağı açıldı - Son Dakika
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Yuvacık Barajı'nda doluluk sağanakla yüzde 80'e çıktı, 2 tahliye kapağı açıldı

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Yuvacık Barajı\'nda doluluk sağanakla yüzde 80\'e çıktı, 2 tahliye kapağı açıldı
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Kocaeli Başiskele'deki Yuvacık Barajı'nda doluluk, son günlerdeki sağanakla yüzde 80'e çıktı. Ani taşma ve olumsuzlukları önlemek için 2 tahliye kapağı açılarak kontrollü su aktarımı yapılıyor; ekipler debisi yükselen derelerde önlem aldı. 1 Ekim'de seviye yüzde 50'ydi.

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde görülen sağanağın etkisiyle arttı.

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 80'e çıktı.

Kentte etkili olan yağış sebebiyle ani taşmaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için barajın 2 tahliye kapağı açılarak kontrollü su aktarımı yapılıyor.

Ekipler, baraj sularının aktığı mevkilerdeki debileri yükselen derelerde de önlem aldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda 1 Ekim'de su seviyesi yüzde 50 ölçülmüştü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yuvacık Barajı'nda doluluk sağanakla yüzde 80'e çıktı, 2 tahliye kapağı açıldı - Son Dakika
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