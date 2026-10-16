Rize Pazar'da denize dökülen ezilmiş palamutlar koku ve deniz kirliliğine yol açtı - Son Dakika
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Rize Pazar'da denize dökülen ezilmiş palamutlar koku ve deniz kirliliğine yol açtı

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Rize Pazar\'da denize dökülen ezilmiş palamutlar koku ve deniz kirliliğine yol açtı
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Rize Pazar Kirazlık Limanı'nda fazla avlanıp ezilen tonlarca palamutun denize dökülmesi koku ve deniz kirliliğine neden oldu. Sahil ölü balıklarla kaplanırken mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi; balıkçı Temel Zaman denetim çağrısı yaptı.

Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi tezgahları ve sofraları şenlendirirken Rize'nin Pazar ilçesinde fazla avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu. İhtiyaç fazlası avlanan ve ezilen binlerce palamudun limanda denize dökülmesi sonucu sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalleyi saran ağır koku vatandaşları canından bezdirdi.

Olay, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi'ndeki balıkçı limanında meydana geldi. Sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamutlar teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı.

Dökülen balıkların çürümesiyle birlikte Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına döndü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık, kısa sürede çevreye dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Limana yakın noktalardaki yerleşim yerlerinde mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı çürük kokusu mahalle halkının sağlığını tehdit etmeye başladı.

Yaşanan çevre katliamına isyan eden liman sakinlerinden balıkçı Temel Zaman, denetimlerin artırılması çağrısında bulunarak "Bu rezilliğe bir bakın. Sahil Güvenlik Komutanlığı gelsin, ufak teknelerle değil bu büyük takımlarla ilgilenip gereken cezayı kessin. Liman berbat durumda, ağır kokudan geçilmiyor. Büyük tekneler fazlalık balığı ezilip patlayınca doğrudan denize basıyor. Vatandaşlar bu koku yüzünden geceleri evinde yatamıyor, binaların içine kadar koku doldu" dedi.

Kaynak: İHA
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