Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu - Son Dakika
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Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu

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Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
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Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyenin, mezun olan öğrencisinin markette müdür yardımcısı olarak çalışmasını başarı olarak paylaşması tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar "Üniye gerek yokki hocam bunun için" ve "Marketin müdür yardımcısı, çok büyük başarı!" yorumlarıyla tepki gösterirken bazıları ise işletme mezununun yöneticilik yapmasını doğal buldu.

Mersin Üniversitesi'nde görev yapan bir akademisyen, işletme bölümünden mezun olan eski öğrencisiyle bir market zincirinde karşılaşmasının ardından yaptığı paylaşımla tartışma başlattı. Öğrencisinin markette kıdemli müdür yardımcısı olarak çalıştığını belirten akademisyen, bu durumdan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ancak paylaşım, üniversite eğitimi ve mezunların iş hayatındaki konumuna ilişkin farklı yorumları beraberinde getirdi.

ÖĞRENCİSİNİN BAŞARISINI PAYLAŞTI

Üniversitenin Kariyer Merkezi'nde yöneticilik yapan akademisyen, eski öğrencisinin merkez tarafından yayımlanan iş ilanı aracılığıyla market zincirinde işe başladığını belirtti. Mezun öğrencisiyle karşılaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden akademisyen, paylaşımında kendisine başarı dileklerini iletti.

"ÜNİYE GEREK YOK Kİ HOCAM BUNUN İÇİN"

Akademisyenin paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, dört yıllık üniversite eğitiminin ardından markette müdür yardımcısı olarak çalışılmasının başarı şeklinde sunulmasına tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, "Marketin müdür yardımcısı, çok büyük başarı!" sözleriyle paylaşımı eleştirirken bir başkası "Üniye gerek yokki hocam bunun için" yorumunu yaptı.

Paylaşımın altına yapılan "Yönetici kasiyerin yerinde oturuyor" yorumu da dikkat çekti.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Eleştirilerin aksine bazı kullanıcılar, market zincirinde yöneticilik yapmanın küçümsenmemesi gerektiğini savundu. İşletme mezunu bir kişinin perakende sektöründe yönetici pozisyonunda çalışmasının doğal olduğunu belirten kullanıcılar, önemli olanın kişinin mesleğinde ilerlemesi ve kariyer yapması olduğunu ifade etti.

Mersin ÜniversitesiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Alper Kaya Alper Kaya:
    Aydın akademisyen ileri görüşlü bambaşka bir şey.Bu cesur akademisyenden ülke ağzına kadar dolu.egitime yön veren güruh liyakat illa liyakat 5 0 Yanıtla
    erbilek06 erbilek06:
    Ahir zaman sen ne kötü bir zamansın.. 0 0
  • metin kalkan metin kalkan:
    Ülkenin aydını buysa gerisini varın siz düşünün 4 0 Yanıtla
  • Realist Realist:
    Herkes okuyacak diye birşey yok.. Her okuyanda büyük adam olacakta değil.. Kadında markette yönetici olmuş, kötümü ? 3 0 Yanıtla
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Kadını takdir etmek lazım. Napsın bu hocadan daha iyi bir ürün çıkamazdı... Hoca mı gerçekten? 1 0
  • Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    o zihniyetteki hocadan diplomayı alan kasiyerden başka ne olur. hocanın aklı yokki eğitim versin o hocayı araştırsınlar diploması gerçekmi 1 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Ülkenin geldiği duruma bak,cahil insan yetiştirdiler 25 yıldır sonuç tabii ki bu olacak bu aydın değil olsa olsa karanlık baydın olur. 0 0 Yanıtla
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