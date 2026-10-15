Kocaeli\'de sağanak: Fabrika sular altında kaldı, okulun istinat duvarı yıkıldı

Kocaeli'de sağanak: Fabrika sular altında kaldı, okulun istinat duvarı yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FABRİKA SULAR ALTINDA KALDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bölümündeki istinat duvarı yıkıldı.
FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arka bölümündeki istinat duvarı yıkıldı. Başiskele ilçesine bağlı Kullar bölgesinde bulunan bir fabrika da sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Fabrika içerisindeki makinelerin zarar görmemesi için işçilerin kendi imkanlarıyla kurduğu barikatlarla suların girmesini engellemeye çalıştı. Fabrikanın içine dolan suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Sude KALYONCUOĞLU/KOCAELİ,
Kaynak: DHA
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