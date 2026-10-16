Kocaeli Başiskele\'de selde kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli için arama sürüyor

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, 2 gündür etkili olan sağanak sırasında sele kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Başiskele ilçesi Kullar bölgesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle mahallenin eski muhtarı Mustafa Gedikli, cipiyle sel sularına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Dün öğle saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece boyunca devam etti. Ekipler, çalışmalarını Kilez Deresi'nin denize döküldüğü bölge ve yakın çevresinde yoğunlaştırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü arama çalışmalarının, derenin denize yakın kesimlerinde aralıksız sürdüğü ve gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Kent genelinde hasara ve toprak kaymalarına yol açan olumsuz hava koşullarının ardından, kayıp eski muhtara ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.