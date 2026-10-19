Başiskele'de sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına 337 personel katılıyor - Son Dakika
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Başiskele'de sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına 337 personel katılıyor

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Başiskele\'de sel sonrası temizlik ve onarım çalışmalarına 337 personel katılıyor
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Başiskele'de selin ardından 142 araç ve 337 personelle temizlik, altyapı onarımı ve yardım çalışmaları yürütülüyor. İlçede içme suyunun yüzde 99'u yeniden sağlanırken, 15-18 Ekim arasında belediyenin çağrı merkezine 2 bin 217 ihbar ve talep ulaştı.

Başiskele'de selin ardından 142 araç ve 337 personelle temizlik, altyapı onarımı ve yardım çalışmaları yürütülürken, afetten etkilenen hanelere destek için de harekete geçildi. İlçede içme suyunun yüzde 99'u yeniden sağlanırken, belediyenin çağrı merkezine dört günde 2 bin 217 ihbar ve talep ulaştı.

Kocaeli genelinde etkili olan sağanak yağışların Başiskele'de yol açtığı hasarların giderilmesi için ekipler sahadaki müdahalelerini yoğunlaştırdı. Bir yandan sel sularının taşıdığı çamur ve atıklar temizlenirken diğer yandan zarar gören altyapının onarılması, ulaşımın güvenli hale getirilmesi ve afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürütüldü.

142 araç ve 337 personelle yoğun mesai

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda toplam 142 araç ve 337 personel görev aldı. Selden etkilenen mahallelerde su tahliyesi, yol temizliği, çamur ve atıkların kaldırılması ile dere yataklarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesine yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

Yağışların cumartesi günü de etkisini sürdürmesi üzerine riskli bölgelerde önlemler artırılırken ekipler, yeni olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarına devam etti.

Başkan Özlü çalışmaları yerinde takip etti

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de hafta sonu boyunca selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yeşilyurt ve Yeniköy Merkez mahalleleri başta olmak üzere zarar gören evleri ziyaret eden Başkan Özlü, hemşehrilerle bir araya gelerek yaşanan sorunları ve talepleri dinledi. Sahada görev yapan ekiplerden son duruma ilişkin bilgi alan Başkan Özlü, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülen müdahaleleri yerinde takip etti.

Altyapıda oluşan hasarlar gideriliyor

Şiddetli yağışların içme suyu hatlarında meydana getirdiği hasarların giderilmesi amacıyla İSU ekipleri tarafından onarım çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda ilçenin yüzde 99'una yeniden içme suyu sağlandı. Doğantepe Mahallesi'nin üst kesimlerinde suyun bulanıklaşması nedeniyle yaşanan sorunun giderilmesine yönelik çalışmalar devam ederken temiz su ihtiyacı bulunan vatandaşların talepleri de ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor.

Afetten etkilenenlere nakdi destek

Sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde zarar oluşan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hasar tespit ve sosyal destek süreçleri de yürütülüyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Başiskele Belediyesi iş birliğinde afetten etkilenenlere yönelik nakdi destek sağlanması planlanıyor. Sel ve su baskınlarının yaşandığı süreçte Başiskele Belediyesi Çağrı Merkezi de vatandaşların talep ve ihbarlarının ilgili birimlere ulaştırılmasında önemli rol üstlendi. 15-18 Ekim tarihleri arasında 444 41 10 numaralı Çağrı Merkezi'ne toplam 2 bin 217 çağrı gelirken bunların bin 909'u yanıtlandı. Yanıtlanan çağrıların bin 177'si başvuruya dönüştürülerek ilgili birimlerin değerlendirmesine sunuldu. Afet sürecinde yoğunlaşan çağrı trafiğine rağmen yüzde 86,1 cevaplama oranına ulaşan Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen bildirimlerin alınması ve sahadaki çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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