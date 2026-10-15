Kocaeli Başiskele\'de eski muhtarın aracı taşkın sularına kapıldı, Gedikli aranıyor

Kocaeli Başiskele'de eski muhtarın aracı taşkın sularına kapıldı, Gedikli aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de eski muhtar Mustafa Gedikli'nin kullandığı araç taşkın sularına kapılarak dere yatağında sürüklendi. Araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ters dönmüş halde bulunup sudan çıkarıldı; Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eski muhtar Mustafa Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapılarak dere yatağında sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Derede bulunan araç sudan çıkarılırken Gedikli'yi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, gece saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte mahalledeki tarlalarında bulunan barakada kalan Yaylacık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli, yoğun yağışın ardından evlerine gitmek istedi. Eşine, "Arabayı alıp geleyim, öyle eve geçelim" dediği öğrenilen Gedikli'den bir süre haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi. Araç, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulundu ve sudan çıkarıldı. Araçta Gedikli'ye rastlanmazken ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın taşkın sularına kapıldıktan sonra köprünün altından sürüklenmesi yer alıyor.
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