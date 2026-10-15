Kocaeli Başiskele\'de Kiraz Çayı\'na düşen aracın ardından kayıp kişi aranıyor

Kocaeli Başiskele'de Kiraz Çayı'na düşen aracın ardından kayıp kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de Kiraz Çayı'na aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İlk arama noktasının yaklaşık 500 metre üstünde lastik görüntüsü tespit edilince çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
Başiskele’de, sağanağın ardından yükselen Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama çalışması başlatıldı.
CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Kentte cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
KİRAZ ÇAYI’NA ARAÇ DÜŞTÜ İHBARI
Bu sırada Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ve 1 kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
500 METRE YUKARIDA LASTİK GÖRÜNTÜSÜ
Ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama ve tarama çalışması başlattı. İlk arama yapılan noktanın yaklaşık 500 metre yukarısında bir lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları sürüyor.
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