Kocaeli Başiskele\'de Kiraz Çayı\'na düşen aracın ardından kayıp kişi aranıyor

Başiskele’de, sağanağın ardından yükselen Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama çalışması başlatıldı.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Kocaeli’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren sağanak, birçok ilçede su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Kentte cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

KİRAZ ÇAYI’NA ARAÇ DÜŞTÜ İHBARI

Bu sırada Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı’na bir aracın düştüğü ve 1 kişinin kayıp olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

500 METRE YUKARIDA LASTİK GÖRÜNTÜSÜ

Ekipler, kayıp olduğu bildirilen kişiye ulaşmak için çay çevresinde arama ve tarama çalışması başlattı. İlk arama yapılan noktanın yaklaşık 500 metre yukarısında bir lastik görüntüsü tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları sürüyor.