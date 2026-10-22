Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay - Son Dakika
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Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay

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Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan, 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin lüks yaşamı dikkat çekti. Eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen öğretmenin tutuklanmasının ardından okul yönetiminin olayı gizlemeye çalıştığı iddia edildi. Yönetimin, velilere öğretmenin taşındığı için ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenleri ise konuşmaları halinde işten çıkarmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan sınıf öğretmeni S.D. hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Dört yıldır özel bir okulda görev yapan kadının lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtilirken, okul yönetiminin olayın duyulmaması için öğretmenleri işten çıkarmakla tehdit ettiği ve velilere farklı bir gerekçe sunduğu öne sürüldü.

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden birinin, özel bir okulda dört yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan S.D.'nin lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi. Kadının, soruşturma dosyasına giren popüler eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği iddia edildi. Ancak lüks yaşamının finansmanına ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı.

OKUL YÖNETİMİ OLAYI GİZLEMEYE Mİ ÇALIŞTI?

S.D.'nin tutuklanmasının ardından görev yaptığı özel okulun yönetimine ilişkin de dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Okul yönetiminin, öğretmenin uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklandığını velilerden gizlediği öne sürüldü. Yetkililerin, S.D.'nin başka bir yere taşınması nedeniyle okuldan ayrılma kararı aldığını söylediği iddia edildi.

ÖĞRETMENLERE İŞTEN ÇIKARMA TEHDİDİ İDDİASI

İddialara göre okul yönetimi, olayın duyulmaması için diğer öğretmenlere ve çalışanlara baskı yaptı. S.D.'nin tutuklanmasıyla ilgili konuşmamaları istenen çalışanların, yaşananları başkalarına anlatmaları halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiği öne sürüldü. Okul yönetiminin söz konusu iddialara ilişkin açıklaması henüz bilinmiyor.

EĞLENCE MEKANLARIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Ankara'da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında popüler eğlence mekanlarına da baskınlar düzenlenmişti. Ünlü isimler ve iş dünyasından kişilerin de yer aldığı soruşturmada S.D.'nin söz konusu mekanlarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Tutuklanan öğretmen hakkındaki fuhşa aracılık suçlamalarına ilişkin adli süreç devam ediyor.

Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkındaFuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandıAnkara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
Kaynak: İHA
UyuşturucuGüncelAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mahirozbilge06 mahirozbilge06:
    hangi okul isim yokmu 0 0 Yanıtla
  • Bülent Sanal Bülent Sanal:
    etlerini satıyorlar kolay para 0 0 Yanıtla
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    okulun bilgisi dışındaysa okulla ne alaka.. 0 0 Yanıtla
  • ckqymb7y2m ckqymb7y2m:
    Öncelikle Öğretmen Kusurlu Daha Sonrasında Okul Ağır Kusurlu 0 0 Yanıtla
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