İzmir Konak\'ta operasyonda 59 bin 300 sentetik hap ile Kalaşnikof ele geçirildi

İzmir Konak'ta operasyonda 59 bin 300 sentetik hap ile Kalaşnikof ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 sentetik hap, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan Y.D.'nin uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.
Kaynak: DHA
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