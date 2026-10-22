Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı - Son Dakika
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Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

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Suudi Arabistan'daki Şeybe petrol sahasına düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve ABD'nin diplomatik personelini bölgeden tahliye etmesiyle tırmanan jeopolitik gerilim; yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu besleyerek merkez bankalarının yüksek faiz politikasını uzatacağı beklentisini tetikledi. Bu gelişmelerle ons altın 4.091 dolara çekilerek 14 Ekim'den bu yana ilk kez 4.100 dolar kritik eşiğinin altına geriledi.

Altın fiyatlarındaki gerileme yeni işlem gününde de ivme kazanarak devam ediyor. Artan enerji maliyetlerinin küresel ölçekte enflasyon baskısını artırabileceği ve buna bağlı olarak merkez bankalarının faiz oranlarını uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan değerli metal üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. 

 ONS ALTIN 14 EKİM'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Spot altın, TSİ 07.13 itibarıyla ons başına 4.091,23 dolar seviyesine kadar çekildi. Bu hareketle birlikte ons altın, 14 Ekim’den bu yana ilk kez 4.100 dolar kritik eşiğinin altına inmiş oldu. Altının günlük kaybı ise yüzde 1’i aştı. 

 PETROLDİKİ YÜKSELİŞ VE JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINI BASKILIYOR

Brent petrol fiyatlarının son beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesi ve Suudi Arabistan’ın Şeybah petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı enerji piyasalarındaki tedirginliği tırmandırdı. Saldırıda iki kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin haberlerin ardından ham petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası görüldü. 

 Bölgedeki tırmanan gerilimin bir diğer yansıması olarak ABD yönetiminin, Suudi Arabistan’daki diplomatik temsilciliklerinde görevli bazı personel ve ailelerinin tahliyesini sağlaması piyasalardaki risk algısını artırdı. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu besleyeceği ve yüksek faiz ortamını uzatacağı endişesi altındaki düşüşün ana itici gücü oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Güne düşüşle başlayan piyasada öne çıkan altın türleri ve güncel fiyat seviyeleri şu şekildedir:

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Amerika Birleşik DevletleriSuudi ArabistanOns AltınEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • volk.kan volk.kan:
    14 ekimden bu yana dediğiniz 1 hafta öncesi oluyor. çok farklı başlık atıp yanlış yönlendirmeler yapıyorsunuz. Bir sürü insan bilinçsiz yazık değilmi onlara 1 0 Yanıtla
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