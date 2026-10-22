Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu hafta benzin kullanıcılarını sevindiren iki indirim gerçekleşti.

Salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatı, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha düştü.

İki indirimin toplamı 7 lira 65 kuruşa ulaşırken, yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 96 lira 80 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş olarak uygulanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi 76 lira 10 kuruştan, motorinin litresi 96 lira 60 kuruştan ve LPG'nin litresi 40 lira 60 kuruştan satılıyor.

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 77 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 97 lira 90 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı 41 lira 29 kuruş seviyesinde bulunuyor.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ 77 LİRA 50 KURUŞ

İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 77 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 98 lira 10 kuruş, LPG'nin litre fiyatı da 41 lira 20 kuruş olarak kaydedildi.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.