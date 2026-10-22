Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzinin litre fiyatına salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 22 Ekim Perşembe günü 3 lira 35 kuruşluk bir indirim daha geldi. Böylece benzinde bu haftaki toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaştı. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 76 lira 10 kuruşa, Ankara'da 77 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 77 lira 50 kuruşa kadar geriledi.

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sık sık değişen pompa fiyatlarında bu hafta benzin kullanıcılarını sevindiren iki indirim gerçekleşti.

Salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatı, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha düştü.

İki indirimin toplamı 7 lira 65 kuruşa ulaşırken, yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 76 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 96 lira 80 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 41 lira 20 kuruş olarak uygulanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi 76 lira 10 kuruştan, motorinin litresi 96 lira 60 kuruştan ve LPG'nin litresi 40 lira 60 kuruştan satılıyor.

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da benzinin litre fiyatı 77 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı 97 lira 90 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı 41 lira 29 kuruş seviyesinde bulunuyor.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ 77 LİRA 50 KURUŞ

İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 77 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 98 lira 10 kuruş, LPG'nin litre fiyatı da 41 lira 20 kuruş olarak kaydedildi.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İstanbulEkonomiAnkaraİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Erdoğan’ın kravatındaki detay dikkat çekti Erdoğan'ın kravatındaki detay dikkat çekti
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Sergen Yalçın A Milli Takım’dan çuvalla para alacak İşte konuşulan maaşı Sergen Yalçın A Milli Takım'dan çuvalla para alacak! İşte konuşulan maaşı
’’Osimhen’le aramızda savaş olacak’’ demişti 90 dakika boyunca kabusu yaşadı ''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
Zonguldak’ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu
07:34
Orta Doğu’da savaş alarmı ABD geri çekilmeye başladı
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı
07:11
Okulda kan donduran olay 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı
Okulda kan donduran olay! 16 yaşındaki öğrenci öğretmenine baltayla saldırdı
06:57
Fon krizinde kritik karar İlk 5 madde Meclis’ten geçti
Fon krizinde kritik karar! İlk 5 madde Meclis'ten geçti
06:40
Esra Ezmeci, Buket Aydın’ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
Esra Ezmeci, Buket Aydın'ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
04:33
İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 07:55:45. #7.13#
SON DAKİKA: Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei